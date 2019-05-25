〈南部〉三爺溪整治開工 2025年汛期前完成

2019-05-25

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕地勢較為低窪的三爺溪流域，以往颱風豪雨時，容易氾濫成災，政府列為前瞻基礎建設計畫，斥資逾卅一．五億元進行中下游整治，解決河道通洪的斷面不足與排水不良等問題，昨天正式開工，將分成三期整治，要在二○二五年汛期前全部完成。

前瞻挹注31億 分成3期整治

參與開工動土的市長黃偉哲表示，為改善台南永康、仁德區的洪害，政府以「水與環境」前瞻計畫，執行三爺溪治理工程，治理的重點集中在中、下游河段。

全長逾10公里 兩岸堤頂提升

水利署總工程司陳肇成指出，整治計畫從中山高仁德交流道下方的萬代橋起，到與二仁溪的匯流口，河道全長逾十公里，將分成三期整治，要在二○二五年汛期前全部完成，首期除了增加通洪斷面外，也將兩岸堤頂提升至「廿五年重現期洪峰流量不溢堤為原則」的規劃設計要求高度。

陳肇成提到，第一期完工後，預計可降低淹水面積約廿公頃，保護逾兩千人的生命安全、減少十億元以上的財產損失。

開工典禮在仁德滯洪池旁舉行，六河局長邱忠川簡報時指稱，該計畫執行理念除了提高三爺溪的防護標準原則之外，特地融入「承洪韌性」概念。

首期從萬代橋至後壁厝排水口

三爺溪中、下游的治理，首期從萬代橋至後壁厝排水口，分為八個工區，昨天動土的第一、二工區，因人口密集，且廠商、店家集中，因此率先展開。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法