〈南部〉兩套標準 韓鬆口要變賣土地了

2019-05-25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜上任後宣布暫停賣地，昨卻鬆口坦承，因為財政缺口，也要評估開始賣地了！

陳菊賣抵費地 韓砲轟變賣祖產

高雄市藍營民代在去年大選前，屢次批評前市長陳菊任內變賣祖產，甚至賣掉一個梵蒂岡？綠營議員澄清表示，陳菊任內賣出的土地，大部分是「公辦重劃抵費地」，非變賣祖產。

前朝市府也強調，「抵費地」是市府賺的「工錢」，將抵費地標售所得投入巿政建設，讓利益留在平均地權基金，讓市民共享土地開發成果，若採私辦重劃，則是讓利益留給開發商。但藍營議員不接受，仍不斷對此提出抨擊。

曾喊不賣地 5個月後撐不住了

韓國瑜上任後，因此暫停出售市有地及抵費地，高雄市地政局也暫停今年第一季開發區抵費地的出售作業，許多韓粉紛紛給讚，稱許「韓國瑜不亂變賣祖產，與前朝不同」。

不過，韓市長上任五個月後撐不住了，他昨天在議會回答國民黨議員鍾易仲質詢時，強調高市府目前最缺的就是錢，等議會總質詢結束後，他會去行政院會開會，針對自貿區、國際大機場、財劃法修正等，向中央爭取。

韓國瑜也鬆口表示，高市府明年財政缺口約六十五億元，抵費地也評估要出售。鍾易仲則替韓國瑜緩頰說，市府要賣的是抵費地，不是祖產。

對此，網友批評：「以前陳菊賣抵費地，你們說是賣祖產；現在韓國瑜要賣抵費地，你們就說不是賣祖產，國民黨真是兩套標準好棒棒。」

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