〈南部〉3萬年前航海路 台日台東6月底重現

2019-05-25

〔記者張存薇／台東報導〕希望驗證三萬年前史前人類從台灣走海路到日本沖繩的可能，台日聯手推動「跨越黑潮—復現三萬年前的航海實驗計畫」，最快六月底將嘗試仿古獨木舟跨越黑潮壯舉，這艘由史前工具打造的獨木舟昨天運抵長濱鄉烏石鼻港，台灣史前文化博物館將於今、明兩天舉辦「啟航的祝福」史前文化體驗工作坊，為正式航行集氣祝福。

獨木舟運抵長濱鄉烏石鼻港

史前館、日本國立科學博物館自二○一七年開始合作，希望以古代的造船技術、人力航行驗證「從台灣跨越黑潮到日本沖繩列島」的可能路徑，史前館指出，前年、去年曾分別由台灣阿美族竹筏工藝家賴進龍（LAWAY）以傳統技藝製作竹筏IRAI號、IRAII號，兩度嘗試跨越黑潮，但未竟全功，也發現竹筏不耐巨浪沖擊，竹管易受損滲水。而在日本同步以史前工具製作獨木舟「雪松」試驗，發現獨木舟穩定性雖比步上竹船，但其速度強於竹船一點五倍以上。

今年將挑戰獨木舟航行，這艘獨木舟由日本考古學家山田昌久監製、工藝家雨宮國廣製作，船身長七點六公尺、寬零點七公尺、高零點六公尺、可乘坐五人，舟身重量約三百五十公斤，昨天運抵烏石鼻。

史前館今明兩天辦「啟航的祝福」

史前館表示，今天在卑南遺址公園、廿六日在烏石鼻港分別舉辦「啟航的祝福」史前文化體驗工作坊，廿五日上午安排海洋文化主題講座，下午則在南王高山舞集古代生活技藝體驗現場，展示模擬舊石器時代工藝技術做成的石斧，並邀請日本獨木舟工藝家雨宮國廣現場進行砍木演示。廿六日烏石鼻港海灘的集氣祝福活動，則邀請民眾一起參與獨木舟抬舟、整飾、阿美族在地祈福等活動，為正式航行集氣祝福。

團隊預計廿七日起進行為期十一天的划手訓練，六月廿四日至七月十三日間視天候狀況正式啟航。

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