〈台北都會〉北市機車格寬度縮減亂象在 騎士︰是車位不夠

2019-05-25

〔記者林家宇／台北報導〕台北市政府自二月於忠孝東路二一六巷、西寧南路、開封街二段及松山路四個路段，試辦路邊機車停車格寬度縮減，從現行的每格一公尺，改為○．七公尺，以達到一車一格，減少插空隙、隨意移車等停車亂象。但記者實際走訪試辦路段，仍發現有一格兩車、挪車等問題，機車族反映，大家一定是能擠就擠，重點不是格子大小，根本問題是機車位不夠。

對此，交通局停車管理工程處表示，北市的機車停車格年年增加，目前約有七十七．一萬格，未來也會配合擴大收費範圍，增加流動率，縮減車格寬度則是為了改善停車秩序，美化市容。

記者實際走訪試辦現場，雖仍會因立側柱、車型不同等因素導致擠停，但比起一般車位，確實較為整齊。以西寧南路試辦路段約一○三個格位來說，四格有擠停現象，亦有騎士挪動他人車輛。

機車族︰縮減寬度效果可能不大

機車族陳先生認為，縮減寬度效果可能不大，因為機車本來就是「夾縫中求生存」，且每台機車大小不一，若看見較為小型的機車，還是有人會想辦法硬塞。

管理工程處︰未來將擴大辦理

停車管理工程處主任秘書張仲杰表示，市府從二月開始試辦停車格寬度縮減，經觀察後發現，確實對於改善停車秩序有成效，因此未來將擴大辦理，已於四月發函，請交通部修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」，將停車格寬度下限由一公尺調整為○．七公尺，屆時全市都將施行。

張仲杰提到，縮減寬度雖然無法增加停車總量，但能盡量讓機車以一格一台的方式停放，且經過錄影比對，停車格寬度縮減前後，搬動他人車輛的比例減少約七成。

至於騎士們最關心的機車格位數量問題，張仲杰說，台北市的機車格位年年增加，截至今年三月，約有七十七．一萬格，其中廿二萬為路邊停車格，一．二萬為收費格位。

張仲杰提到，未來也會擴大收費範圍，增加流動率，讓真正有需求的人可以更容易找到車位。

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