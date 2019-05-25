〈台北都會〉福島食品進口 柯文哲：接軌國際標準

2019-05-25

〔記者施曉光、蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲昨訪日第二天，稱反核食「台灣不要搞特殊，用普世標準就好了」。對此，去年推動「反核食」公投的國民黨副主席郝龍斌昨日表示，柯文哲此行只是在為總統大選熱身、刷存在感，但柯當著日本國會議員的面，為核災食品解套背書，否定民眾反核食公投結果，藉此換取訪日門票與禮遇，不顧民眾對健康與安全食品的期待，不但非常不妥當，也不是一個政治人物，特別是想參選總統的人應該做的事。

郝不認同 批柯違背民意換訪日禮遇

針對郝龍斌隔空批評，柯文哲昨晚出席東京台灣工商會舉辦的歡迎晚宴前受訪時，被問到此事，柯文哲先是反嗆，「虧他（指郝龍斌）還是食品專家」，很奇怪。

柯文哲表示，台灣要國際化、要跟世界接軌，就是用美國、歐盟的標準，如果不用美國、歐盟的標準，變成我們要解釋為什麼，所以不管對誰都一樣，政策決定的三元素，就是民意、專業、價值，民意解釋完他還是堅持，那也沒有辦法，專業就是科學，價值就是我們。話未說完，柯文哲突然感嘆，「哀，算了，他講那個，我連跟他辯論都不想辯論」、「只能說我佛慈悲」，語意十分諷刺。

柯稱日眾議員 抱怨福島食品遭禁

柯文哲訪日昨進入第二天，上午與日本自民黨幹事長代行、眾議員荻生田光一進行早餐會，會後接受日本與台灣媒體採訪。柯文哲提到，對台友好的萩生田向他抱怨，因為核食遭禁，賭氣不來台灣，柯文哲認為，核食這件事情其實沒這麼難，台灣不要搞特殊，用普世標準就好了。

郝︰反核食公投獲700萬人支持

對此，郝龍斌指出，「反核食」公投獲得七百多萬人支持，就連蔡英文總統都已宣布兩年內無法開放，以尊重公投結果，柯文哲只為了自己能參訪日本，違背全民意願，犧牲民眾的健康安全，順著日本人講這些話，甚至之前還稱反核食公投是弱智公投，這種類似向日本輸誠的行為，實在不值得尊敬。

昨日早餐會結束後，在場日媒關心柯與萩生田是否有談到核食、雙方的意見如何。柯文哲對此表示，雙方意見都是一致，他還引用總統蔡英文昨天所說的「it’s science」，強調處理福島周邊五縣市農產品進口問題，台灣只要跟世界接軌，使用美國、歐盟標準來處理就好，其實這是一個很簡單事情，為什麼會搞到後來亂七八糟呢？

柯︰使用美、歐盟標準就好

柯文哲透露，萩生田當場跟他抱怨，自己是國會裡最支持台灣的人，而且還是安倍首相很親近的助手，這幾年在日本政府常替台灣發聲，包括WHO日本政府也替台灣講話，但福島食品事件卻讓他灰頭土臉，他這麼支持台灣，結果台灣用一個很奇怪的標準，「我沒有要求你對我特別好，只要用美國、歐盟標準就好」。

媒體追問未來若宣布競選總統或當選後，是否會支持日本五縣市食品解禁？柯表示，他在台灣就已經講了，這是科學題目，有時大家不要被標題誤導，用核災地區食品的字眼當然不行，但若符合安全標準的食品就可以，這事情其實也沒這麼難，「台灣不要搞特殊，用普世標準就好了」。

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