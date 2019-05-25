〈台北都會〉推公民電廠 新北市府與社大、大同簽約

2019-05-25

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府昨天與大同公司、蘆荻社大及淡水社大簽約合作，由市府提供場域、大同公司負責施作，兩所社大培力民眾能源意識並號召民眾出資參與，產官民三方力量合作建置兩處綠能公民電廠示範基地，再藉由此案例的經驗，逐步建立民眾能源自主意識，讓公民電廠在新北遍地開花。

經發局指出，公民電廠就是民眾自己擁有且負責管理營運的電廠，是當前全球再生能源發展的主要趨勢，在歐洲已有超過三五○○家的綠能合作社，參與人數超過五十萬；台灣在二○一七年修正「電業法」有關再生能源發電業的組織型態，包含合作社、公司、非營利組織及社會企業等都可參與。

市府提供場域大同施作

副市長吳明機表示，新北市自二○一三年起，標租公有房舍屋頂做太陽光電，已完成一五八處案場設置，今年度第六次公開標租案導入公民電廠機制，將與大同公司、蘆荻社大及淡水社大共同設置兩處公民電廠示範基地。

社大號召民眾出資參與

蘆荻社大主任李易昆表示，今年三月廿九日已成立「有限責任新北市庶民發電學習社區合作社」，以每股五千元招募股東，售電盈餘除分配給社員外，五％做為在地能源教育使用，目前也積極開發民眾屋頂做為施作場址；淡水社大董事長許慧明表示，今（廿五）日將成立在地的能源合作社，為推動公民電廠向前邁步。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法