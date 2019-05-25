〈北部〉《宜蘭》議員問「蘭青庭」 林姿妙回竹蜻蜓

2019-05-25

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙昨在議會答詢時，縣議員林麗問「蘭青庭」是什麼？林姿妙竟回有聽過「竹蜻蜓」，事後解釋是「築親庭」。林麗要林姿妙多讀點書，才不會什麼都答不出來；林姿妙提經營之神王永慶回擊說：「王永慶只有國小畢業，事業也做很大啊！」讓不少議員搖頭。

事後解釋是說「築親庭」

宜蘭科學園區委託民間公司成立「蘭青庭」作為青創基地，一月啟用時，林姿妙也到場剪綵；縣議會昨進行縣長總質詢，林麗詢問什麼是「蘭青庭」？林姿妙竟回，她有聽過「竹蜻蜓」（築親庭），當場並未多作說明。

雖有築親庭 但二月已改名

林姿妙事後受訪說，她講的是「築親庭」，不是竹蜻蜓，宜蘭有「築親庭」福利服務中心，負責外籍配偶及單親家庭服務，她以為議員問的是「築親庭」，才沒有交集。但是，記者查證，「築親庭」早在二月即改名為宜蘭縣社會福利服務中心，林姿妙提一個被自己改名的單位，也讓外界覺得奇怪。

林麗也問到「宜蘭行口」（台鐵舊倉庫群活化）掌管權責議題；林姿妙卻回答「黃春明的紅磚屋很重要」；林麗強調，她問的是宜蘭行口，不是紅磚屋。林姿妙繼續跳針回說：「對啊！就是火車站的紅磚屋。」

議員要林多讀書 林嗆很用功

林麗感慨的說，縣長書要讀多一點，這樣肚子裡才有「膏」（內容）；林姿妙聽完回嗆，王永慶只讀到國小，事業也做很大，做很好。林麗說：「那是王永慶有用功。」林姿妙說「我也很用功啊。」

縣議員林棋山聽不下去，批評林姿妙把議會當「菜市場」，搞不清楚是在議會殿堂接受質詢；議員沒有要求答詢就不該答詢，被問到不懂就要勇於承認不知道，並寫下筆記學習，把議會當菜市場，真的很難看，林姿妙要再用心一點。

林姿妙仍跳針回應，她的答詢都經過議長同意，大家應互相尊重；質詢結束，林姿妙受訪說，議員說的她都很了解，也很尊重議員質詢內容，被罵不會覺得委屈，會繼續努力帶動宜蘭縣發展。

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