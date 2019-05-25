〈北部〉《桃園》下水道油脂攔截 觀光夜市擬試辦

2019-05-25

〔記者謝武雄／桃園報導〕市議員簡智翔昨在議會質詢時，呼籲市府比照台中市在逢甲夜市裝設下水道油脂攔截器，讓餐飲業者將剩餘湯水倒入專屬孔洞，進行油水分離，商家只要定期清理投入孔殘渣及油脂攔截器即可，污水則排入下水道系統，如此有助於環境衛生維持；市長鄭文燦則允諾，會由跨局處研議可行性，並可選擇桃園市的觀光夜市做為示範區，未來視試辦結果決定是否繼續推動。

逢甲夜市成效好 議員促跟進

簡智翔指出，逢甲夜市裝設污水下水道油脂攔截器成效不錯，他詢問環保局、水務局是否有法源依據，可要求夜市攤販、餐廳加裝油脂攔截器，但環保局回覆「後續將配合以水務局為窗口，研議加裝油脂截留設施之方式」，水務局則說，依照「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」，其主管單位為環保局，讓他搞不清楚到底誰可負責。

市府將跨局處研議可行性

對此，鄭文燦表示，實施油水分離政策需與餐廳、攤販業者協調，這部分由經濟發展局負責，污水排入下水道系統則由水務局審查，桃園市目前尚未強制規範餐廳業者需進行油水分離，將請經發局、水務局、衛生局、環保局等單位，研議油水分離政策的可行性，也會先找一處觀光夜市做為示範區。

水務局長劉振宇表示，他擔任台中市政府水務局長期間，向營建署申請經費於逢甲夜市設置油水分離設施，每個攤販、商家都設有投入孔，最後再將油脂截留；由於油脂未排入下水道，不會有惡臭，有助提升整體環境，業者反應也不錯。

劉振宇表示，油水排到下水道後，油脂會皂化並附著在管壁上，皂化後的油脂非常硬，若無法清除，只有換管一途。以往有餐廳將油水或排油煙機油煙直接排到側溝，油脂累積皂化後影響排水、甚至造成堵塞，最後只能將側溝打掉重作。

多數餐廳 設油煙回收系統

環保局長呂理德表示，依照「水污染防治法」規定，餐廳必須日排水量五十立方米或可容納五百人用餐才會要求排放，放流水的標準是油脂十ppm；一般而言，容納五百人用餐需要五十桌，通常都是可提供婚宴的餐廳，不過很多餐廳對於油煙排放相當注意，並設置回收系統，不會造成污染。

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