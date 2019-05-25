〈中部〉《台中》同婚登記首日 病中相扶持 她倆終成家人

2019-05-25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕昨天是同婚合法登記首日，烏日、太平、霧峰、龍井等地都有同婚者登記，年紀大多在卅歲左右，有人低調，有人會到結婚牆拍照，有小兩口攜手前來，也有人是親朋好友陪同，開心來登記。

到龍井戶政所登記的卅一歲張小姐表示，她與卅四歲伴侶李小姐從小就愛女生，高中才知道自己是同性戀，因為每次都是帶女朋友回家，雖未明講，父母也心知肚明，她昨天結婚，母親早就接受，父親心中雖難過，但還是祝福，對方的父母也都祝福。

張小姐表示，她跟伴侶李小姐在竹科同一家公司上班，九年前開始相戀，八年前開始同居，四年前，她因血栓病危要開刀，她的伴侶因不是法律保障的另一半，無法簽同意書，但那時她都已病危了，還要趕回台中，讓自己的父母簽同意書才能開刀。

張小姐表示，先前她也曾因膽結石開刀，當時自己意識清楚，可以簽同意書，但血栓這次是昏迷的，無法自己簽。當時，她們深刻感受若沒有法律保護，兩人是多麼沒有保障，她生病時，伴侶李小姐悉心呵護，兩人已在一起九年，也都調到台中工作。

張小姐表示，大法官釋憲後，她們以為會在民法保障下結婚，因此便在母親節前夕向父母親表示要結婚，雖然最後是以專法通過，但是至少同志婚姻有受到法律保障，兩人也都得到親友的祝福。

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