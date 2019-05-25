〈中部〉《台中》外帶餐飲自備吸管 11業者有優惠

2019-05-25

〔記者蔡淑媛／台中報導〕環保署規範今年七月起各政府部門、學校、百貨公司業及購物中心、連鎖速食店等，「內用」餐飲禁用一次性塑膠吸管，否則開罰，台中有十一家業者外帶提供自備吸管優惠措施，消費可打九五折、折價十元等優惠。

內用4類規範場所 7/1起禁用塑膠吸管

環保局長吳志超表示，目前全市屬於上述四類規範場所約五百處，其經營的福利社、合作社、餐廳等從事販賣或餐飲業務均納入規範，經查獲提供內用消費者一次性塑膠吸管者，首次違規勸導，第二次起將依廢棄物清理法規定，處一千二百元至六千元罰鍰。

可分解塑膠、出廠已附吸管者都不罰

環保局指持續輔導業者不主動提供一次用塑膠吸管，並鼓勵業者提供消費者自備吸管優惠措施；外帶部分，已有十一家業者響應，包括兩家Friday美式餐廳自備吸管可折十元，糖手做茶飲、木衛二世界茶館、朝陽早餐、享半天茶飲店、茶香園茶舖、馨淇早午餐等業者可折二元，傑特曼茶飲綠水可折一元，泰爸泰式料理享消費打九五折，小樹廚房可集點贈送小禮品。

有關「內用」餐飲禁用一次性塑膠吸管，但若吸管取得「生物可分解塑膠」環保標章，以及出廠已附有吸管的商品，則不在管制範圍。環保局提醒，禁用吸管將從今年七月起施行，明年七月起將無勸導期，首次查獲將直接罰款。

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