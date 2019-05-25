〈中部〉《台中》拒簽空污減量 議員批盧史上最大詐騙集團

2019-05-25

〔記者黃鐘山／台中報導〕市長盧秀燕打空污勝選，市議員張玉嬿、謝志忠昨在議會說，前市長林佳龍將PM2.5降至十八．八微克，要求盧市府比照林佳龍宣示在明年降至十五微克，環保局長吳志超卻不敢簽名掛保證，議員氣得大罵盧秀燕是史上最大詐騙集團。

林佳龍去年PM2.5已降至18.8微克 環局長肯定

市議員張玉嬿、江肇國、曾朝榮指出，林佳龍二○一五年制定空氣污染防制計畫書，PM2.5年年下降，二○一八年已降至十八．八微克，四年共減少八．二微克，離二○二○年降至聯合國標準十五微克，只距離三．八微克，紫爆天數也從一年八十七天減為廿二天。

張玉嬿詢問吳志超，雖然市民對空品仍不滿意，但是否同意林佳龍過去四年已為空污防制打下改善基礎？吳回應說，肯定林前市長成果。

今年前4月均值21.4微克 議員促明年降至15微克

謝志忠、張玉嬿、江肇國、曾朝榮則質疑，環保局二○一九年空污減量新作為，幾乎是過去四年八十六項空污減量措施的延伸，上任五個月是換湯不換藥，了無新意，竟然連改善空污的追加預算也沒提出，那要盧秀燕幹什麼！

他們也說，二○一九年前四個月，PM2.5月均值廿一．四微克，高於去年平均值十八．八微克，盧秀燕以打空污勝選上任，強調市長換人、空氣換新，應該展現更有效的治理空污絕招，要求比林佳龍在二○二○年降至十五微克的目標提前達陣。

官員不敢承諾 議員指騙票 盧、吳都應下台

謝志忠、張玉嬿並拿出「空污減量」的承諾書要求吳志超簽名，吳不敢簽名，還說，環保署也不敢承諾二○二○年降至十五微克。謝志忠大罵說，盧秀燕靠空氣換新拿到政權，環保署做不到是中央的事，台中市要做到，否則就是騙票，盧秀燕是史上最大的詐騙集團，盧、吳二人都應該下台。

環保局否認議員指控，並指環保署日前修訂PM2.5濃度延後至二○二三年達成十五微克目標；而市長盧秀燕上任後，持續以「先公後私、先大後小」原則打擊空污，今年前四月的PM2.5比去年同期改善二．三微克，空品不良天數也從平均廿八．六天減為十五．八天，減少約四成天數，空品持續改善。

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