〈中部〉大雨後 彰濱伸港海邊見「垃圾長城」

2019-05-25

〔記者張聰秋／伸港報導〕連日來豪雨襲擊中部地區，昨天好不容易天氣放晴，可是彰濱工業區伸港海邊竟出現綿延數公里遠的「垃圾長城」（見圖，記者張聰秋攝），粗細不一的樹枝夾帶垃圾攻陷潮間帶海堤，不但蚵農抱怨蚵架受損，漁民出海工作也受到影響，就連當地民眾也表示，真是比刮颱風還恐怖！。

漂流木、沙灘地垃圾 很嚇人

彰濱工業區沿海潮間帶，是當地養蚵的重點區，也是漁民出海路，但上周開始，大雨不斷，大海漂來從河流上游沖刷下來的漂流木，還有民眾棄置在沙灘地的垃圾，每日累積一些，積少成多，到了昨天潮間帶已變成垃圾場，蚵農苦惱不已。蚵農說，海堤變垃圾場，滿目瘡痍的場景直逼災難電影很嚇人，更慘的是已經三、四天過去了，還是沒人來清除。

蚵農想放火燒 怕空污被罰

雨後海水退潮，樹枝垃圾停留在海堤，樹枝卡住蚵網，網子和垃圾糾結一起，採收蚵仔受影響。也有蚵農表示，垃圾成堆沒人來處理，也不曉得誰會來處理，他們想趁天晴放火燒垃圾，又怕隨便露天亂燒垃圾，污染空氣抓到還會被罰，實在不知道如何是好。

環局：查明管理單位來清理

蚵農、漁民求助縣議員賴清美，賴清美昨天在議會縣政總質詢要求縣府協助清理。彰化縣環保局廢棄物管理科長王素梅指出，依照廢棄物清理法第十一條第一款和漁港法第十三條等相關法條規定，廢棄物清除應由所有人、管理人或使用人負責，以此來看，天然災害造成的漂流木，只要由林務局認定為不具利用價值，並視為一般廢棄物，就能依照廢棄物清理法規處理，也就是說由漂流木所在地的土地所有人、管理人或使用人負責清除。

王素梅表示，環保局會查明伸港海域土地所屬或管理單位，確認權責後會儘速發文請管理單位清理。

工業區將派員 確認管轄權

彰濱工業區服務中心主任王志明表示，會儘速派員實地會勘，確認若是工業區管轄，將請開發團隊儘速清除整理環境。

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