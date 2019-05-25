〈中部〉《嘉義》要求台糖岸內畜殖場遷場 2村居民今抗議

2019-05-25

〔記者林宜樟／義竹報導〕位於嘉義縣義竹鄉東光村的台灣糖業公司岸內畜殖場，因長期惡臭，遭居民抗議並被要求遷場，縣環保局五月二十日查獲該場排放大量原廢水到河川，將依違反水污染防治法開罰，最高可罰二千萬元，畜殖場鄰近的東榮、東光村民今天到場抗議。

養豬廢水溢流入溝渠 環局將開罰

台糖岸內畜殖場飼養一萬一千七百九十頭豬，縣環保局啟動「早鳥夜鷹」專案，在夜間及早上離峰時段加強稽查，二十日接獲民眾檢舉，查獲岸內畜殖場在大雨後異常排放，高濃度養豬廢水未經處理，由原水收集溝直接溢流排放到溝渠，除已要求場方立即停止排放，並限期將溢流處封閉，避免持續污染河川環境及影響民眾生活。

台糖畜殖事業部副執行長魏志松說明，當天雨勢非常大，畜殖場的廢水處理設施沒有發揮作用，導致原廢水溢流，會改善並請專家協助減少臭味；縣環保局長張根穆強調，處分是最後的手段，台糖為國營事業，應帶頭做好廢水處理及場內雨、污水分流，避免異常污染河川。

傳統豬舍將改建負壓密閉水濂式

魏志松表示，因應極端氣候出現的急驟雨，改建案中新設計的豬舍會在規劃時更嚴謹，所有豬隻糞尿都會透過密閉渠道輸送至廢水處理中心，和雨水排放系統不同，避免廢水溢流情形發生。

岸內畜殖場為傳統豬舍養豬，台糖計畫改建為負壓密閉水濂式豬舍，豬隻排泄物採密閉管道傳輸，但鄉親認為台糖長年未遵守承諾改善臭味，已成立自救會要求遷場，今將到畜殖場抗議。

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