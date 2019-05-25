〈中部〉《雲林》麥寮「催生」 新生兒禮金給4萬

2019-05-25

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣麥寮、斗六兩公所昨分別祭出福利政策，麥寮鄉新生兒禮金提高到三萬元，並回溯自今年元旦新生兒；斗六市公所加碼補助長青食堂長輩廿元餐費，長輩只需十元就能享受健康好吃的一餐。

包括雲縣府補助1萬

麥寮鄉長蔡長昆表示，麥寮鄉每年新生兒約四百五十人左右，為鼓勵生育，將原本一萬元新生兒禮金提高到三萬元，再加上縣府補助的一萬元，每名新生兒至少四萬元起跳。

蔡長昆說，這項福利政策回溯至今年元旦，截至四月底為止，鄉內新生兒有一百四十人，已發放五百多萬禮金，原本編列的預算已用完，公所緊急提出追加預算，並已獲得鄉代會通過，不用擔心沒錢。

麥寮鄉許姓鄉民說，四萬元養一個新生兒恐怕不到三個月就花完，不過，麥寮鄉的福利好，比較不怕養不起小孩。

斗六長輩花10元吃一餐

斗六市長林聖爵表示，斗六市現有八德等八個社區開辦共餐服務，共有四百五十七位長輩參加，後續還有九個社區申辦或籌辦中，每個人餐費六十元，衛生福利部與雲林縣政府補助三十元，市公所再加碼補助廿元，長輩只要負擔十元。

林聖爵表示，社區共餐除提供長輩熱騰騰好吃又營養的餐食外，還能鼓勵長輩走出家門，參與各項活動，不僅吃出健康的身體，還有開心的生活，希望長輩踴躍加入共餐行列。

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