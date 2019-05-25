〈中部〉企業捐36台 斗六國中國二班有冷氣

2019-05-25

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣斗六國中獲贈三十六台冷氣，昨天測試啟用，校長林俊賢表示，全校學生這個夏天開始就能在冷氣房上課，但電費需由學生自行付費。

一、三年級去年就冷氣房上課

斗六國中一到三年級共有五十七個班，為提供學生更舒適上課環境，家長會與校長積極推動教室安裝冷氣，去年為止已有一年級和三年級學生在冷氣房上課，校友縣議員王又民去年返校參加學弟妹畢業典禮，發現二年級十八個班級未裝冷氣，覺得會影響學習情緒，與校方、家長會積極尋找社會資源，並獲達德能源集團支持，捐贈三十六台冷氣，昨天完成主機及管線安裝。

議員協助爭取資源 解決窘境

王又民表示，現在極端氣候盛行，斗六市位於背風面山下，夏天經常又溼又悶又熱，有了冷氣加持，學弟妹上課應該會更舒服，學習效果更好，他也提醒學弟妹要珍惜得來不易的設備，也要認真學習。

王又民指出，苦不能苦孩子，窮不能窮教育，雲林縣教育資源相對都會貧瘠，希望透過捐贈冷氣的儀式拋磚引玉，讓更多企業、民眾也能挹注學校更多資源。

校長表示電費由學生自己支付

林俊賢說，新裝冷氣符合最新環保省電標準，冷氣電費將用由學生自己支付，各班級冷氣開關設定電腦卡，學生要吹多久、溫度設定在幾度？由學生班級決定，不過也希望學生們體恤地球生態環境，珍惜電力資源。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法