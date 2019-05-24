〈南部〉青年路、成功國小蓋停車場 林佳龍支持

2019-05-24

〔記者劉婉君／台南報導〕改善台南市區停車問題，市府爭取行政院前瞻基礎建設計畫經費補助，於青年路及赤崁文化園區成功國小新建停車場，交通部長林佳龍昨天會勘後表示，政策上會給予支持。另針對施工中的赤崁文化園區發現文化遺址，地方文史工作者要求保存，林佳龍強調以嚴格標準審查，交由專業評估。

市府表示，在前瞻基礎建設計畫的補助下，南市目前已有四處停車場正在興建，總計工程費約十六．八億元，中央補助八．七億元，包括中西區體3地下停車場預計二○二一年八月完工、水萍塭公園地下停車場二○二一年九月完工、文化中心立體停車場二○二一年三月完成、西門健康立體停車場二○二○年底完成，總計將可增加汽車位一二五二席、機車位四二七席。

成功國小地下停車場 已展開施工

正在爭取經費中的成功國小地下停車場，配合赤崁文化園區施工，也已經展開；青年路E8多目標停車場希望能在今年底發包；另外還有台南監理站停E1立體停車場、台南公六公園地下停車場，均待中央核定補助款，期盼於二○二一年完工，預計四處的總工程費十六億元，共可增加一三○八席汽車位、五九八席機車位。

有文物出土 文史團體籲停止開挖

林佳龍昨與立委林俊憲等人前往會勘，當地里長表示希望政府加快腳步，改善地方停車；另外，重現府城水文促進會副會長楊淑芬也陳情，認為赤崁文化園區施工以來，已有史前、清領時期、日治時期文物出土，且成功國小為台灣縣署舊址，在此開發地下停車場是天大的錯誤政策，呼籲立即停止開挖，保存並指定遺址與古蹟。

林佳龍表示，只要市府確定工程可以在前瞻計畫預算年限的二○二一年前完成，即可同步執行，不一定要等到行政院核定修正要點才動，但也要求市府要針對地方文史工作者關心的問題，以嚴格的標準來審查，減少地下的擾動就由專業去評估。

文化局近期將試掘 進行調查搶救

文化局長葉澤山指出，目前因文化園區施工有發現疑似距今兩千八百至三千年前的大湖文化陶片，但過去成功國小就曾向下開挖一層樓深，目前現象並不明確，文物數量也不豐富，文化局近期將試掘廿五個二乘二公尺的探坑進行調查搶救，相關處置均會依照文資法辦理。

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