〈南部〉屏東祭補助催生 高樹、新園跟進

2019-05-24

〔記者羅欣貞、陳彥廷／屏東報導〕屏東縣人口直直落，各地方公所紛紛祭出獎勵措施提振生育率，高樹鄉與新園鄉近期也加入行列，全縣三十三個鄉鎮市已有二十九個實施獎勵。

不分胎次 高樹新生兒補助3萬

高樹鄉公所在代表會支持下，通過高樹鄉生育獎勵金補助自治條例，資格包括新生兒出生登記高樹鄉，新生兒父或母任一方，於新生兒出生日止設籍高樹連續滿一年以上，申請補助時新生兒父或母仍設籍高樹鄉，每一位新生兒補助三萬元。高樹鄉前年嬰兒出生數為一百零四人，去年降至九十八人。

高樹鄉長王樹圍表示，高樹鄉生育率下降、人口老化嚴重，今年六月起發放生育補助，今年先編列三百萬元，新生兒不管第幾胎都是三萬元，未來不排除加碼。

高樹鄉除了新增的生育補助，還有三所國中、九所國小的書籍費、營養午餐等補助，今年度編列八百萬元，另有國中小水果費補助兩百二十萬元，共約一千萬元。

此外，本週新園鄉代會日前無異議通過鄉公所提出的生育補助津貼方案，每名新生兒補貼五千元，相關法規將送縣府核備，可望下半年開始實施。

擬下半年實施 新園新生兒補貼5千

新園鄉公所表示，去年僅約一百六十名嬰兒，推出生育補助津貼鼓勵年輕人生育，盼維持鄉內生育率不再惡化；領取資格設定父母其中一人須設籍新園鄉一年以上，新生兒也必須設籍新園。

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