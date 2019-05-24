〈台北都會〉柯文哲罵垃圾不道歉 民進黨團杯葛到底

2019-05-24

〔記者蔡亞樺、郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲本週一赴台北市議會專案報告時，在民進黨市議員王世堅質詢結束後，站在備詢台上用台語罵了「垃圾」，議會決議要求柯文哲必須道歉，否則下週一拒絕柯到議會專案報告。柯文哲昨態度依舊強硬不願道歉，柯還嗆說，「有時候話講了就講了，但相信社會上自有公評」，民進黨團也不甘示弱，撂話下週一將杯葛到底。

柯︰話講了就講了 社會自有公評

議會民進黨團總召張茂楠及部分藍營議員昨表示，柯文哲對全體議員不尊重，並非單一事件，下週專案報告，議員勢必會進行杯葛。

王世堅︰柯人格破產 不寄望道歉

王世堅則表示，柯文哲對官員及議員的功能、職務理解不足，把議員的質詢跟批評當作謾罵詆毀，所以又不爽，反過頭來詆毀議員，他個人不寄望柯道歉，因柯人格破產，道歉都是嘴巴說說。

柯文哲昨搭機訪日前，在松山機場接受媒體聯訪。藍綠北市議員前天在議會大會，砲轟柯不尊重議會監督職權，議長陳錦祥最後裁示，柯一次又一次搞砸府會關係，每次講話都「教壞囝仔大小」，既然講錯話就應該道歉，市長如果堅持不道歉，就不要專案報告。

媒體昨詢問是否要道歉，柯文哲語帶不滿表示，議員每天謾罵官員都沒事，官員講一句就要道歉。媒體追問下週一前不會道歉？柯先說，再講啦！接著柯文哲又說，「我們有時候話講了就講了，但相信社會上自有公評，我們就是求取一個公平正義的社會就好。」

王世堅昨還爆料，投審會已發現，雙子星案最優申請人南海發展，已將股權全數質押給香港上市公司中國數碼，該公司半數董事為中國籍，恐有中資疑慮，但柯只會透過碎嘴轉移焦點。

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