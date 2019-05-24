〈台北都會〉柯文哲批蔡總統親美抗中 謝長廷不贊成

2019-05-24

〔駐日特派員林翠儀／富山二十三日報導〕二十三日啟程訪問日本的台北市長柯文哲，晚間出席在富山縣舉行的「台日觀光高峰會」晚宴，由駐日代表謝長廷陪同接受台媒聯訪。由於二○二○年總統大選在即，謝長廷被問到此時邀請柯文哲是否較為敏感，謝長廷則回答希望韓國瑜也來，讓他表現一下外交是超越黨派的，如果韓國瑜訪日，他當然會接待。

另外，被問到柯文哲質疑蔡英文總統「親美抗中」策略，並提出「親美友中」主張一事，謝長廷則收起笑容說，蔡總統不但是他的黨主席，也是大家的總統，他「並不贊成柯文哲批評總統」。

柯文哲此行除了二十三日抵達東京後，馬上拜會了河井克行、岸信夫與萩生田光一等三名與首相安倍晉三關係相當密切的重量級議員之外，二十四日還將拜訪東京都知事小池百合子和東京大學教授川島真等知台學者。謝長廷也將於二十五、二十六日全程陪同柯文哲走訪福島、宮城等地。

謝長廷還說，台日觀光高峰會非常重要，但市長受到議會嚴格監督，通常沒有辦法來，日方不知道以為我們不重視，這次剛好有個空檔，所以建議柯文哲來，有人說他好像「沾醬油」馬上就要離開，其實不是沾醬油而是「送醬油」來，本來就缺少市長來捧場。

柯文哲不否認拜訪日本政要時，被問到是否參選總統一事，他說，這種問題 在台灣每天都被問，他的答案都一樣「等天亮、等下雨、等敵軍走進預定的陣地」、「等待杜鵑鳥啼」，謝長廷被問到如果柯文哲參選總統希望大嗎？他也順勢說「剛才已建議他（柯文哲）要苦中作樂」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法