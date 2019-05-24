〈台北都會〉街貓友善照護 北市參與里數3年少約1成

2019-05-24

〔記者郭安家／台北報導〕台北市二○一六年起推動「街貓友善照護行動方案（TCCP）」，控制街貓數量，基層區里卻不太買單。但台北市議員汪志冰表示，二○一六至二○一八年，全市四五六里，參與計畫的里數從一七二個減至一五四個，大約百分之十，大同區去年僅有六個里配合，中正、內湖、南港等區也只有九個里加入，「區里無意願，政府不聞問，TCCP根本為德不卒！」

去年大同區 僅有六個里配合

汪志冰調閱資料發現，二○一六至二○一八年參與計畫的里數從一七二個減至一五四個；此外，連續三年參與TCCP的里僅一一○個，比例更低，中正、大同、萬華、文山等區只有五個里連續配合。她要求動保處積極說服區里進行TCCP，不是一句「里長無意願」，就輕率忽略區里合作，應協助民間團體招募志工，避免源頭、末端管控兩頭空，增加TCCP成效。

議員促動保處 協助民間團體募志工

TCCP是指Taipei（台北市）、Cat（街貓）、Care（友善照護）、Programme（行動方案）的縮寫，為現今唯一經過證實能有效控制街貓數量的方法，由具有經驗的志工誘捕、送至動物醫院絕育，並剪耳、注射疫苗及除蚤，再回置原地。由於街貓生性謹慎且警戒心強，TCCP須官方與民間合作，仰賴地方區里配合，再請相關團體的志工執行計畫。

但汪志冰發現TCCP執行三年來，出現許多問題，最可能使TCCP窒礙難行的原因，就是地方不願配合。此外，執行TCCP的民間團體，如台北市流浪貓保護協會等五個單位，志工數連年下降，恐影響TCCP的成效。她批評，動保處態度被動，對TCCP的唯一貢獻就是增加預算，「有錢但沒人執行，政策如何推動？」

動保處︰動保志工 今年增至153人

對此，動保處坦言，有七十九個里迄今未加入TCCP計畫，有些里長本身不喜歡貓，過去也因為動保志工人力不足，影響里長參加TCCP的意願；但今年換一批新里長，有些新科里長認同政策理念，加上動保志工人數從去年一百人左右，今年增至一五三人，大幅改善，如今加入計畫的里已達兩百個。

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