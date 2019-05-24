〈台北都會〉「他憑什麼不發」北市多數老人盼領敬老金

2019-05-24

〔記者楊心慧、林家宇／台北報導〕台北市長柯文哲取消重陽敬老金，引起不少批評，去年選舉時期，前往掃街拜票都有長者對他大聲嗆聲，要求恢復重陽敬老金，甚至連柯媽何瑞英替兒子拜票時，也遭嗆「你們在新竹也有領！」記者昨隨機街訪，多數老人仍希望恢復，直言敬老金行之有年，「他憑什麼不發」。

八十一歲的老翁說，他是在柯文哲決定重陽敬老金排富後，被排除在外的其中一人，站在自己的立場，能夠發放當然最好。

一名大姊提到，以她認識的人來說，很多第一次投給柯文哲的人，都因為敬老金的問題，在柯競選連任時改變心意，直言敬老金行之有年，「他憑什麼不發」。

吳老先生表示，講到重陽敬老金就生氣，柯文哲取消敬老金，雖然外界看起來金額不多，對老人來說卻很重要，況且其他縣市都有，憑什麼台北市的老人就不能有？贊成恢復發放！

劉奶奶說，到現在都沒辦法接受停發重陽敬老金，很希望接下來恢復發放，拜託民意代表一定要堅持立場，替老人們爭取到這筆錢。

蔡爺爺指出，市府推的老人共餐和服務據點根本感受不到，拿到錢比較實在，政府取消敬老金，沒顧慮到老人的感受，對老人來說，這筆錢可有很多用途，柯文哲完全不尊重長者。

但王先生認為，取消敬老金是好事，這筆錢若用在其他用途上更好，但目前台北市還是負債的狀況，不該發這種敬老金，又不是錢太多！

張先生認為，他平時有在關注柯文哲的政策，認為重陽敬老金排富是正確的做法，將這筆經費拿去做長期規劃，雖然會有陣痛期，但長遠來看會比較好。

九十一歲因是低收入戶、目前仍有領敬老金的萬華居民表示，自己是軍公教退休，認為敬老金的發放應區分收入多寡，柯文哲的做法有對的地方，但這算是政治問題，很難評斷。

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