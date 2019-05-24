〈台北都會〉敬老金自治條例一讀通過 柯文哲嗆國民黨拿黨產發

2019-05-24

〔記者郭安家、蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲上任後砍重陽敬老金，台北市議會國民黨團提出「台北市重陽敬老禮金致送自治條例草案」，獲民進黨、新黨支持，議會大會一讀通過。對此，柯文哲昨早受訪時諷刺說，「如果國民黨要變賣黨產發敬老金，當然跟他說謝謝啊！」議會國民黨團發聲明反批，柯不檢討政策預算執行效率，卻製造「世代對立」。

國民黨團反批柯 製造世代對立

柯文哲表示，北市府一年總預算一千六百億元這麼多，支出要思考，老人福利錢就這麼多，要發重陽敬老金，你是要切掉哪一塊？」如果不能切掉，那就告訴他錢從哪裡增加，還是公共住宅切掉一棟。

柯︰錢就這麼多 要切掉哪塊？

媒體提到民進黨支持該自治條例，因此一讀通過，柯文哲再度嘲諷說，「如果我發錢給你，問你高不高興，廢話，當然高興」，重陽節要發敬老金，那廿到廿九歲的青年節發一個青年獎勵金、鼓勵金，「發錢的大家都很高興，廢話我也知道。」若議會最後三讀通過，是否會執行？柯則笑說，「欸，我不能失言」。

議員應曉薇︰柯不作為還理直氣壯

國民黨團書記長北市議員應曉薇回應，若柯文哲通盤檢討四年來市府疊床架屋的政策及不必要的浪費，她估計可有八十億元結餘，如大巨蛋訴訟、C1D1雙子星開發案顧問標，就是不必要的浪費 ；但柯不作為還理直氣壯，國民黨團只能提案發放，以回應民意的期待。她還說，柯砍重陽禮金，還稱要拿去做托嬰及托幼，但兩者各有各的需求。

議會國民黨團也發聲明表示，柯文哲有關「台北市重陽敬老禮金致送自治條例草案」的無厘頭發言，議會國民黨團提醒市長，製造「世代對立」毫無意義，國民黨團也再次公開感謝友黨，尤其是民進黨議員對本案的支持。

議員洪健益︰不分黨派回應民眾需求

民進黨議員洪健益雖認為柯文哲不會發敬老金，因議會雖有立法權、預算權，但北市府可能會搬出「地方自治法」的法條，指議會法案窒礙難行，議員不分黨派提草案，是要回應民眾需求，若柯文哲不同意，就自己背負政治責任。

至於時代力量黨籍市議員前天對此表示異議，有意暫擱此案，但在議長陳錦祥及國民黨籍議員秦慧珠力勸「政黨和諧」之下，沒有堅持，最後一讀通過，交付法規委員會審查及討論。另外，友柯的「台北監督聯盟」，包括議員黃珊珊、林國成等人，則未加入連署提案，也未表態反對。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法