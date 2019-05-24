〈台北都會〉新北市「紙門牌」應急 議員諷貼小廣告

2019-05-24

〔記者何玉華／新北報導〕新北市府原訂三月底更新全市各家戶、約一二○萬面門牌，後來因顏色爭議而喊卡，但第一波的板橋區約七千面已做好並先釘掛，由於二樓以上的小型門牌只有號碼、沒有路名，民眾希望改善，市府因此用紙張印上詳細地址後再貼上；市議員何博文昨質詢時批評，市府帶頭張貼小廣告嗎？好看嗎？民政局長柯慶忠表示，這是暫時的權宜措施，門牌調整方案最慢七月底定案。

原訂3月全換新 顏色爭議喊卡

新北市目前的門牌已使用廿三年，八年前升格改制新北市時並未更新，僅以「區」字貼紙貼在原有的「鄉、鎮、市」上面，歷經風吹日曬雨淋，許多「區」字貼紙脫落或褪色，舊門牌也有毀損及破舊等情況。市府去年辦理新式門牌作業，原訂三月底全面更新，但依競圖選出的新式門牌，在辨識度、顏色等引起許多負評；市府後來在四月中旬宣布，除首波已製妥的板橋區約七千面外，其他都暫緩更換，新式門牌將取消雙色的設計，重新回到單一顏色。

板橋區2樓以上 以紙門牌暫代

何博文昨在議會質詢表示，門面跟內在一樣重要，雖然許多民眾沒辦法住豪宅，但小窩門口也希望整潔美觀。他出示民眾反映的板橋區「紙門牌」照片，竟在大門貼了一張用粉紅色紙張護貝的「紙門牌」，他詢問這樣美觀嗎？政府帶頭張貼小廣告嗎？痛批「太離譜」。

議員批沒有美感且太離譜

柯慶忠解釋，之前已換發的新式門牌，一樓門牌都有詳細的行政區及道路巷弄名稱，二樓以上的長條形小型門牌只有號碼，沒有路名、巷弄，由於民眾希望改善，所以暫時用紙張印上行政區及道路、巷弄名稱，方便民眾及郵差辨識，這是暫時性的權宜措施，且僅限板橋區部分住戶，全市多處地區並未如此。

民政局：新門牌 最慢7月底定案

柯慶忠表示，已動員戶政人員再度確認轄區內的門牌樣態，最後會有統一的規範製作釘掛。至於已換發的門牌不會再更動，但二樓以上門牌會補強路名及巷弄名稱，調整後的一樓門牌，號碼都是單一顏色，字體也會加大，最後方案會在七月底確定。

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