〈北部〉花縣中小學屋頂種電 將採統一招標

2019-05-24

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣一百多所中小學校舍屋頂能不能「種電賺錢」，露出曙光！花蓮縣議員黃振富昨在議會質詢，強調每年都看到學校爭取經費做屋頂的防水、防熱及防漏設施，若能做太陽能發電可創造「雙贏」，廠商還可回饋電費給學校。對此縣長徐榛蔚說，目前正訂定作業要點，未來全縣國中小的太陽光電案將採取統一招標。

配合國家的再生能源政策，教育部鼓勵國立學校、機構屋頂租給太陽能公司發電，花蓮縣目前包括國立花蓮高農、國立花蓮特教學校、花蓮女中等學校都出租學校屋頂，給太陽能廠商設置太陽光電系統；但中小學校的屋頂種電則停滯不前。

黃振富說，有太陽能公司前往宜昌、化仁等中小學評估過，廠商協助搭建鋼鐵構造屋頂裝設太陽能板，做屋頂防漏，裝置損壞由廠商負責，發電賣給台電，售電收入十％到十五％給學校，學校每月平均有一萬五千元的電費回饋。他並指出，上個會期曾責成教育處去外縣市考察，盼教育處提出整體解決方案。

縣長徐榛蔚答詢說，教育處已到外縣市參訪交流，縣府也已經評估制定作業要點，未來將採取全縣統一招標；縣府教育處代理處長李裕仁也說，目前首先制定太陽能裝在校園的作業要點，請各校調查可使用的屋頂，校園太陽能光電案將採取全縣統一招標，統一回饋標準，且設置太陽能會分成兩個梯次，第一梯次會先從有使照的建築開始。

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