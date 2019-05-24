〈北部〉主委挾民意抗命 諸侯挑戰中央

2019-05-24

記者花孟璟／特稿

國民黨花蓮縣黨部原主委鄒永宏被國民黨中央停權，國民黨中央昨派組營會主任黃原亮到花蓮「就職」，引發種種紛擾，主因其實也是國民黨「黨產沒了」，導致地方黨部各樣花費得自己想法子募款，加上鄒又是二○一七年國民黨首次地方黨部主委黨員直選所當選的第一批「有民意的主委」，導致地方黨部形成「大諸侯」，不甩中央決議。

鄒永宏作為「膽敢抗命、甚至率地方支持者跑到中央黨部抗議」，仗的不僅是去年底輔選成果佳，國民黨二○一七年首次舉辦十縣市黨部主委「黨員直選」，鄒就是首批「具有民意基礎」的主委。

由於國民黨產去年選前已累計凍結達七百多億，去年底「沒有黨產的選舉」讓地方黨部主委格外辛苦，花蓮縣黨部二十多名黨工的薪水、每月辦公費事務費、紅白帖花費都靠鄒辛苦募款、再不夠就自掏腰包貼錢，每月開銷上百萬元，鄒也自陳「如果不是很愛黨，為什麼要這麼累」。

鄒永宏兩年前的當選，時任花蓮縣長的傅崐萁給予不少支持，傅上月出獄後，鄒原本的算盤是「先讓傅崐萁回復國民黨黨籍」，列不分區立委，就和黃啟嘉、林有志、王廷升三名黨內初選同志沒有衝突，但情勢後來生變，地方黨部之所以「延後」黨內初選，外界咸信「與傅崐萁有關」，但傅日前又透過地方報《更生日報》放話「不想背參選立委黑鍋」，傅動向撲朔迷離，也讓地方黨部角色頗尷尬，狀況未來如何演變，套句知名主播台詞「就讓我們繼續看下去」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法