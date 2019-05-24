〈北部〉國民黨花縣代理主委到職 遭原主委阻擋

2019-05-24

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國民黨花蓮縣黨部原主委鄒永宏，外傳為力挺前花蓮縣長傅崐萁，延後立委提名作業、加上調動書記長引發黨中央不滿，日前被考紀會停權，國民黨昨派黨中央組營會主任黃原亮到花蓮代理縣黨部主委，但鄒永宏昨天上午一度用黑色座車把縣黨部大門擋住，且有保全管制「不讓黃原亮到職」！代理主委黃原亮則強調，「他是來解決問題」，會多與地方溝通、盼初選爭議可導入正軌。

原主委鄒永宏 座車把黨部大門擋住

國民黨花蓮縣立委提名作業，出現地方不服中央指示情況，花縣黨部上月十八日雖有依照黨中央第三梯次立委提名作業決議，公告登記領表時程，但隔天隨即就宣佈撤銷並延後，被地方認為「是為了替前縣長傅崐萁爭取國民黨提名立委鋪路」，也引發爭議。

延後立委提名作業 鄒被暫停黨權

國民黨考紀會日前開會暫停鄒永宏的黨權，昨天也派黨中央組營會主任黃原亮到花蓮代理縣黨部主委，引起鄒永宏大動作表達不滿，繼前天率超過二百位支持者前往中央黨部陳情，批評考紀會猶如「東廠」，昨上午則是把座車擋在國民黨花蓮縣黨部門口，還叫保全管制大門以阻擋黃原亮就任。

鄒永宏說，花蓮縣黨部的土地租金是他付錢的，黃原亮無權進入。他也說，初選延後都是採取聯席會的方式決議，書記長調動「也就是公文往返處理的問題」，黨中央卻將他停權，他無法接受，他已向法院申請假扣押，進入司法程序；不過，之前被鄒永宏「違法調動」的國民黨花蓮縣黨部書記長胡慧君說，花蓮縣黨部地上物是中央黨部所有，土地的承租人也是國民黨中央黨部。

黃原亮暫不就職 去拜訪議員

黃原亮則於中午抵達花蓮後，暫時不到縣黨部就職，而直奔正舉辦定期大會的花蓮縣議會，拜訪正副議長等黨籍議員，並向到議會備詢的花蓮縣長徐榛蔚致意握手。

對於上午鄒永宏阻擋到職，黃原亮說，他不希望和地方有衝突。他下午已拜訪林有志及王廷升，二位參選同志都同意初選採用泛藍全民調，至於黃啟嘉則人在台北，也透過管道表達「提名要提名會贏的人選」的意見，且未來與「友黨人士」合作也可討論。黃原亮昨晚已返回台北「要把地方意見帶回黨中央」，強調會兼顧三位參選人權益，以整合推出自己的人選。

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