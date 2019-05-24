〈北部〉答詢找救援還辯說過 宜蘭縣長林姿妙被轟「豪洨」

2019-05-24

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙昨上午出席議會施政總質詢，由縣府秘書長林茂盛陪同「護駕」，招致藍綠議員批評，下午獨自上台備詢，民進黨議員謝燦輝、劉添梧質詢免費營養午餐等重大政策內容，林姿妙以「讓專業（一級主管）的來，她再下決策」因應，在一級主管回答完後，再指相關內容她已講過，卻被議員怒轟「說豪洨」（台語撒謊之意）。

秘書長林茂盛陪同 挨批貽笑大方

林姿妙上午在接受質詢時，林茂盛陪同上備詢台坐在一旁，不僅民進黨議會黨團批評貽笑大方，就連國民黨籍議員陳鴻禧也相當不滿，多次要求林茂盛離開備詢台。

讀書免錢政策 林回應頻跳針

謝燦輝、劉添梧下午聯合質詢時間，林姿妙單槍匹馬上台，兩人劈頭就問「讀書免錢、吃飯免錢」政策，擔心全面補助縣內國中小學生免費營養午餐，會排擠其他建設預算，更拿出選前林姿妙在三星鄉公開場合致詞時影片，直指讀書免錢的政策，林姿妙想要跳票不願兌現。

謝燦輝不斷逼問林姿妙，「是否說過讀書免錢」，林姿妙頻跳針回應「政策先求有再求好」，謝燦輝不滿，希望針對問題說明，但林接下來的回答，仍無法讓謝燦輝滿意。

議員批林 謊話連篇就應辭職

劉添梧問到羅東公共設施保留地通盤檢討的內容，林姿妙回應「讓專業的來，她再下決策」，建設處長黃志良回答結束，林姿妙竟指黃說明的內容，她也說過，劉添梧猛批林姿妙「說豪洨」，若再謊話連篇就應辭職。

民進黨議員陳文昌說，秘書長隨縣長上備詢台真是史無前例，也是對議會的不尊重，下午未再讓秘書長陪同，如此改弦易轍，顯見議長張建榮承認錯誤；張建榮反批陳文昌頭殼壞掉，依法秘書長可陪縣長上備詢台，要不要上去，屬於議長的裁量權。

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