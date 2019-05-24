〈北部〉《竹市》機器人重現麥克傑克遜 小將摘冠

2019-05-24

〔記者廖雪茹、鄭名翔／連線報導〕機器人世界盃青少年組（RoboCupJunior，RCJ）台灣徵選賽，新竹市共有四組學生參賽大獲全勝；其中跳舞機器人初級組第一名IDK隊及跳舞機器人高級組第一名Mr. Magician隊，將代表台灣參加機器人世界盃青少年大賽，為台灣爭取榮耀。

機器人世界盃台灣徵選 竹市兩隊第一

新竹市政府教育處表示，機器人世界盃青少年組是以任務設計為導向的競賽，今年將於七月三日至八日在澳洲雪梨舉辦國際大賽。新竹市四組學生參加台灣徵選賽，從一百五十隊中脫穎而出，分獲跳舞機器人初級組第一、二名、高級組第一名及救援機器人初級組佳作。

結合魔術 跳舞機器人高級組出線

其中新竹女中詹于萱與三民國中洪彥翔組隊，以「Mr. Magician」為主題，將舞台表演及魔術技能結合，帶來人體漂浮術，驚豔全場，獲得跳舞機器人高級組第一名。

來自三民國中、竹光國中、民富國小及曙光女中的黃懷禛、蔡昊恩、蔡聿恩及鄭宇航，結合麥克傑克遜及俏皮蠕動的肚皮舞，讓一百八十公分的機器人重現「機械步」和「月球漫步」等經典舞步獲得跳舞機器人初級組第一名。

此外，苗栗縣私立君毅中學推廣機器人教育有成，今年特成立國中部機器人特色班。

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