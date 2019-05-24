〈北部〉《竹縣》竹北兒25公園噴水池 閒置年餘惹議

2019-05-24

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市兒廿五公園中心有一座噴水池，原本是立意良好的親水設計，但近一年多來卻不曾噴水，民眾質疑任其閒置，浪費公帑。

縣府強調擔心危險才關閉

縣府國際產業發展處公用事業科表示，位於縣治三期十興地區的兒廿五公園，由縣府工務處開闢，二○一七年初啟用初期，曾經噴水一陣子，但之後接獲民眾反映有安全疑慮，擔心小孩玩水而大人沒在一旁看顧，萬一發生危險，後果恐不堪設想，基於安全考量才決定暫時關閉噴水設施。

民代建議打造特色共融公園

竹北市民代表蔡蕥鍹表示，接獲民眾抱怨，位於十興三街與嘉興一街交叉口的兒廿五公園中心的噴水池，提供都市親水景觀立意良好，但不知何故，近一年多來未曾看過噴水；整個噴水設施占據公園大半空間，蓄水池內又容易遭亂丟垃圾。

此外，公園扇形格狀草地和水泥間格，目前沒有植樹或設置座椅，成為無法運用的一塊區域，降低了公園整體利用率。

蔡蕥鍹說，各縣市近年積極打造「特色共融公園」，有多樣化遊戲設施、健身休憩設備，取代原有「塑膠罐頭」遊具，如竹市中央公園、苗栗貓裏喵親子公園或桃園市風禾公園等。

特色共融公園除增加民眾遊憩場所、提高公有土地利用率，也可促進人氣帶動附近商家發展，甚至有益周邊房價，可說是低投資、高效益。竹北兒廿五公園明顯有待改善，相關單位應思考整體規劃。

將與公所協調 限時噴水或改建

縣府國際產業發展處公用事業科表示，全竹北市現有二百零一座公園，竹北市公所除接管其中一百五十七座，也正積極爭取全部接管，以便整體規劃。

因此，縣府近期將與公所協調後，將兒廿五納入檢討，以共融性和加入公民參與的方向，評估採限時段噴水或改建其他設施。

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