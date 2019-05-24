〈北部〉防治麻疹 保母可免費接種疫苗

2019-05-24

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕因應近期東南亞及東北亞等國家麻疹疫情嚴重，桃園市又為「國門之都」，市府衛生局評估麻疹疫情傳播風險高，為了防止疫情於社區傳播，即日起至七月卅一日止，針對設籍桃園市一九八一年（含）後出生、年齡為廿至卅八歲的居家保母，以及近期內將前往疾病管制署公布為麻疹流行地區且家中有未滿一歲幼兒的父母，可至全市三家簽約醫院免費接種一劑MMR（麻疹、腮腺炎及德國麻疹）混合疫苗。

設籍桃市 20至38歲居家保母

依據疾管署統計，今年截至本月廿二日止，全國累計有九十四例麻疹病例，其中六十三例為國內感染、卅一例是境外移入病例，而桃園市累計十六例麻疹個案中，除一例為五歲、一例十五歲及一例四十四歲，其餘病例均為廿至卅五歲，顯示一九八一年後出生的成人麻疹抗體可能衰退，導致容易感染麻疹病毒。

衛生局表示，麻疹傳染力極強，未滿一歲幼兒易因抵抗力較弱被傳染，幼兒感染麻疹後可能併發腦炎或肺炎，嚴重者可致死。對此，為了因應國內自費MMR疫苗有限的狀況，並保障未滿一歲幼兒健康，市府特別與疾管署指定調度配送MMR疫苗的衛生福利部桃園醫院、宋俊宏婦幼醫院及聯新國際醫院桃新分院簽訂合約。

家有幼兒 前往流行地區父母也可

衛生局表示，凡符合本次專案接種條件的民眾，如為居家保母者可攜帶保母證書，另前往流行地區且家中有一歲幼兒的父母，則需攜帶戶口名簿（戶籍謄本影本）及機票購票證明影本，至三家簽約醫院接種MMR疫苗，可免付疫苗費用。

衛生局提醒，麻疹傳染力強，民眾出入醫院或人潮密集公共場所，應戴口罩以降低病毒傳播風險，並避免帶未滿一歲或未接種MMR疫苗的幼兒至麻疹流行地區，以確保幼兒健康。

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