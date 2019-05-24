〈中部〉《台中》梨山人買不到865車票 議員：旅行社訂光

2019-05-24

〔記者黃鐘山／台中報導〕中橫便道去年十一月開放中巴通行，採預約搭乘，市議員朱元宏、林榮進昨於議會批評，每日單向三班、雙向六班的車票都被旅行社訂走，梨山居民一位難求，要求增加班次，並將發車地點從谷關延伸到台中火車站；交通局長葉昭甫允諾評估增班。

每日往返6班次 老人不會網路訂票

台八線中橫谷關至梨山路段，因九二一大地震毀損，降級為「便道」，管制通行長達十九年。經交通部公路總局斥資九．二億元，以三年時間優化路況，去年十一月起，開放八六五路公車往返谷關至梨山，採網路預約搭乘，每日單向三班、雙向六班，每班次載客廿至廿六人。

朱元宏在議會交通質詢時說，八六五路公車是為解決梨山居民交通需求，方便往返市區看病、探親和採買，現在僅能搭到谷關，還要轉車下山，很不方便，老人又不會網路訂票，所有的票都被旅行社訂走，梨山居民一位難求。

議員促增班、保留位及延伸到台中站

朱元宏又說，中巴帶來旅客也不多，沒促進當地經濟利益，居民未蒙其利先受其害；林榮進也批評，封了十九年的路開通，比較像是為了選舉造勢。朱元宏要求，每日增加班次，保留車位給梨山居民，並將發車地點延伸到台中火車站。

交通局長允協調 開放部分現場登記

葉昭甫則回應，中橫便道仍有管制規定及人數控管，將持續檢視梨山居民乘車需求，滾動式檢討，適時增加班次。但公車單趟車程已達二小時，且受限路況不佳，錯過開放時間得再等數小時，發車地點延至台中火車站將持續評估。

市府公共運輸處長陳文政表示，目前因為要將入山資料傳給管制站，所以搭乘一律使用網路預約方式，市府將會與客運業者協調，看能不能開放部分現場登記方式讓梨山居民更容易搭車。

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