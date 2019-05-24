〈中部〉農民愛用生雞糞 南投蒼蠅趕不完

2019-05-24

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣近來受雨彈襲擊，除了路斷、農損外，還有「胡神」攻佔室內的「另類災情」，像信義鄉農會梅子夢工廠，不論辦公室、停車場，都能見到蒼蠅到處飛；另像是南投市，也有民眾目睹市區車輛滿布蒼蠅的情況，民眾紛指正因周邊農地使用生雞糞，才在大雨過後迫使蒼蠅飛到室內避雨，目前只能使用黏蠅板自救，等待蠅害過境。

信義、名間、投市 蠅害嚴重

南投縣環保局表示，蒼蠅危害不只在信義鄉，南投市、名間鄉也有，尤其當地郊區農地多用生雞糞，造成大量蒼蠅飛到市區，影響生活品質。以往環保局在南投市、名間鄉的八卦山脈聯外道路，都有派員攔查從彰化載到南投的生雞糞車輛，惟近年業者也派人監看「反制」，雙方上演「諜對諜」，導致攔查成效有限。

使用生雞糞 可依廢清法開罰

環保局強調，攔查、開罰外地生雞糞車輛會持續進行，對於農民使用生雞糞屢勸不聽，則可依廢棄物清理法開罰，農民應自律。

針對蠅害目前著重終端的捕捉，像是提供捕蠅器給蠅害熱區的宮廟、學校，輔導養雞場在糞便施藥，減少蒼蠅孳生，同時在社區宣導勿用生雞糞，指導簡易捕蠅器DIY，避免周邊農地生雞糞影響衛生，盼多管齊下能降低蠅害。

環局︰發捕蠅器 也加強宣導

南投縣農業處則說，生雞糞屬於廢棄物，不是肥料，不過農民認為肥份夠，價格便宜、施灑方便，才會在農地作物使用，另因彰化有眾多的養雞場，剛好南投農地有生雞糞需求，自然形成供需關係，之後將向農民宣導使用發酵過後的雞糞、加強覆土，以防蒼蠅孳生。

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