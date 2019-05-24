〈中部〉北港打造水岸新亮點 8月發包

2019-05-24

〔記者廖淑玲／雲林報導〕營建署長吳欣修昨天到雲林考察北港城鎮之心，希望結合北港交通系統、觀光發展、公共生活空間三面向，縫合北港零碎的城鎮地貌，打造完整水岸遊憩新亮點。

營建署長昨場勘北港女兒橋

盼推動成北港城鎮之心的北港文化生活園區亮點發展計畫，由營建署主導，通過核定的總經費八千二百五十萬元，五月初已完成基本設計，目前進入細部設計階段，預計八月發包；昨天下午吳欣修場勘北港女兒橋，立委蘇治芬及北港鎮長蕭永義陪同，期待未來能夠成為北港新城鎮亮點，提升在地居民生活品質。

吳欣修指出，該計畫已經核定，包括北港運動園區改造、北港溪河濱公園建置、及生活景觀綠廊環境營造，逐年改建老舊北港運動公園，以兒童遊憩為主題、結合健走等步道休憩公園，成為符合現代化多功能居民聚集休閒場所。

未來將成為北港新城鎮亮點

吳欣修強調，該計畫將串連北港運動公園，透過充分綠化的北港溪堤防、高灘地，結合周邊景觀橋、歷史建築、文化地景等，打造綠意盎然的在地鎮民散步路線，形成完整的水岸遊憩，型塑北港居民生活圈新核心。

蘇治芬指出，北港鎮聚落分為兩大區塊，文教與行政資源集中北區，一般居民及生活機能重心在南區，基於民眾對於活動空間增設及改善有迫切需求，盼建構動線連貫改善適居環境，也希望營建署在經費上能多支持。

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