〈南部〉「陽光小天使」陳千育 獲總統教育獎

2019-05-23

〔記者吳俊鋒／新化報導〕台南大學附屬啟聰學校國小部六年級的陳千育，因幼時中毒導致聽力受損，並造成右髖關節鈣化，學習與行動上都不便，但樂觀進取，成績名列前茅，才藝表現也很優異，還熱心助人，指導更弱勢的同儕；他沒有被命運擊倒，克服橫逆的勇氣可嘉，獲選今年的總統教育獎。

不受限於身障 樂觀進取愛助人

校長陳秀雅表示，千育是個令人心疼的孩子，從一年級開始就到南大附聰念書，假日才返家，平時住宿，生活起居相當獨立。在師長眼裡，他很懂事，是宿舍管理員的小幫手，會主動協助照顧年幼的學弟妹，熱心的他擁有好人緣，是校內票選的「陽光小天使」。

陳千育小時候誤食除草劑導致中毒、洗腎，引發後遺症，除了聽覺障礙，眼球也會顫動影響視力，同時右髖關節鈣化，開刀後造成長短腳，從此跛行，命運多舛。

陳千育是陽光男孩，稚氣的臉龐總是帶著微笑，沒有因為生理缺陷而自卑，成長歷程中並未喪志，而是更加努力，認真學習，真誠度過美好的每一天。

陳千育的課業成績名列前茅，也喜歡學習才藝，尤其在繪畫上，有自己的想法，曾獲選太平洋崇光文教基金會等辦理的「星空計畫」到宅公益活動。

陳千育也因品行優良，幫助同學，榮獲第七屆「SO GOOD好小孩少年楷模」獎；對書法產生興趣，在專業教師指導下，勤練不輟，去年勇奪全國聽覺障礙國民語文競賽書法類國小組第一名的佳績。

未來陳千育還想學習木工，希望能拿出既實用又有美感的精彩創作，並以一技之長，讓自己生活無慮，行有餘力時回饋社會，幫助需要的人。

陳秀雅稱讚陳千育有強韌的生命力，尤其永不放棄的鬥志，以及奮發向上的精神，是值得大家學習的對象。

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