〈南部〉台南6高中聯合特招 明年不辦了

2019-05-23

〔記者劉婉君／台南報導〕台南區六校高中聯合特色招生將走入歷史，隨著台南區免試入學超額比序明年大變革，台南一中、台南女中、台南二中都已經確定明年不再辦理特色招生，而家齊高中、南大附中、南科實中目前尚未決定，但傾向跟進或改採獨招，六月廿三日登場的「台南區高中特色招生聯合考試」，將是最後一次。

一中、南女、二中 將比照基北區

台南市從一○四學年起辦理高中特招考試，為目前全國少數辦理特招聯合考試的考區，每年花費約七、八百萬元經費，由招生人數最多的南一中與南女輪流主辦，今年各校招生名額以南一中八班、兩百八十八人最多，其次為南女五班、一百八十人，南二中與家齊、南大附中均是一班、卅六人，南科實中一班卅人。

會考比序未來改採積點 具鑑別度

由於教育局三月已公布高中多元入學超額比序將自明年起變革，增加教育會考總積點項目，將會考分數從現行易引起爭議的三等級區分，比照基北區，以各科三等級四標示（A++、A+、A、B++、B+、B、C七級分），換算為積點，使會考成績更具鑑別度，南一中、南女、南二中近日均經過臨時校務會議投票決定，明年不再辦理特招。

南一中採匿名投票方式，一百人出席、九十四人贊成不續辦；南女有一○三人與會，以九十比零通過表決，其餘十三人未表示意見；南二中也已決定跟進不辦；家齊高中與南科實中尚待召開校務會議聽取老師意見，再決定跟進或獨招；南大附中仍在觀望中，可能改採獨招方式招收數理優秀學生。

各校取消的原因均是認為，明年起會考總積點在比序的第一位，與基北區、高雄區相同，可適才適所，已經沒有特招的必要性，也可以減輕學生為了升學要考兩次的壓力。

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