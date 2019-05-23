〈南部〉旗津旅館流標 議員批執政能力不足

2019-05-23

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市「旗津渡假旅館開發案」四度流標！高市觀光局局長潘恒旭昨點名綠營議員黃文益、高閔琳、林智鴻狂打「春吶」事件，嚇跑有意投標廠商，籲請議員少唱點「哭調仔」，多唱「快樂頌」。議員則反批，「轉移焦點是凸顯執政能力不足」。

潘恒旭怪罪議員質詢唱衰 嚇跑廠商

潘恒旭說，本來有二家廠商有意投標，但議員那一陣子質詢「春吶」一事太over，嚇得廠商覺得要再「暫緩評估一下」。他說，市府只是主辦單位之一，議員卻要調人家廠商營收、票房收入，他覺得太超過。

高閔琳說，觀光局舉辦活動有許多行政缺失以及宣傳問題，自己缺失應該自己檢討，自己衰卻要說別人唱衰。她強調自己鼓勵觀光局辦活動，但要具體做出成效，而不是講大話，沒成效還說別人唱衰。林智鴻指出，潘恒旭是外行人講外行話，他評估觀光旅館流標問題在於權利金過高，市場投資動態會看權利金，建議可考慮調降權利金；他提醒潘恒旭，一味怪罪議員轉移焦點是凸顯執政能力不足。黃文益表示，潘局長上任以來，一直用這種公關式行銷，對高雄市沒有做好一個觀光局應該有的長期規劃，充其量，這樣的做法是可以騙一些高雄市的市民，但是任何一個有心要經營的團隊，會去做成本考量，就他所做的高雄市未來的規劃（觀光），根本就不值得人家來投資，所以當然會流標。

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