〈南部〉路平神話又破洞 騎士摔坑渾身傷

2019-05-23

〔記者王榮祥、陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜的路平神話再現「破洞」！高雄市大順三路、中正一路口，前日下午突然出現塌陷，並導致一位機車騎士閃避不及、當場摔飛受傷，市府緊急進行安全維護，經檢測確認是汙水管線受損，導致土壤流失。

大順三路、中正一路口 出現2米大洞

這處坑洞出現在前天下午，寬度約兩米、深約一米，由於坑洞位於大順三路、中正一路口，車流量極大，有位機車騎士第一時間閃避不及、意外摔車，身上數處擦傷、肋骨也隱隱作痛。

汙水管受損造成土壤流失而塌陷

相關單位接獲通知後，前晚緊急派出工程人員開來機具，工人進坑洞檢查後，確認是水利局所屬汙水管線受損，導致土壤流失而塌陷。水利局前晚已接手後續搶修工程，初步今天約中午時段可先恢復交通，內部管線則透過人孔蓋進入修復。

本月十六日，高雄六合、和平路口在大雨過後出現坑洞，由於該路段前一天才刨鋪，加上先前特定媒體與市府數度搬出路平政績，使得該處坑洞被酸是路平神話瞬間破滅；不料相隔八天，又在雨後出現塌陷，路平神話也再次被打破。

水利局表示，由於用戶管使用年限不到二十年，未列入檢視作業項目，將啟動用戶管檢查機制，全市汙水下水道目前用戶接管率突破四成，目前尚未修繕五萬二千多公尺，需要七億元進行修繕，去年爭取前瞻計畫一億元，將可修繕六千公尺受損汙水管線，預計明年底完工。

大順、中正路口因雨破管致路面塌陷才剛修復完成，不料三民區莊敬 、灣中路口昨晚再出現坑洞，水利局初判是雨水下水道破損，上週因雨已有些許下陷，沒想到還來不及修復，昨晚因雨造成路面坑洞，水利局據報前往搶修，請民眾改道通行。

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