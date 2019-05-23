〈南部〉中國網軍奪命恐嚇 高市藍綠議員：國安問題

2019-05-23

〔記者黃良傑、黃建華／高雄報導〕刑事局協助高雄警方追查網路恐嚇民代案，受理近廿件中，查出有一半以上來自中國，其中恐嚇殺人小孩的臉書帳號「程惠雯」，確定是中國網軍，利用VPN「翻牆」恐嚇南北、藍綠民代，包括藍委蔣萬安、名嘴黃光芹，高市藍綠議員邱于軒、簡煥宗，研判在製造台灣社會對立。民進黨籍高雄市議員林智鴻、鄭孟洳昨直指「這是國安問題」，不容輕忽。鄭孟洳並籲請警方辦案技術要突破，不能以網軍IP在境外為由，就束手無策。

民進黨高市議員簡煥宗共報案四件，據查IP全部來自境外，其中就有「程惠雯」留言「…盯好你兒子，小心你兒子死得不明不白，為了讓高雄人發大財，台灣人發大財，一定要把你兒子殺了」。國民黨議員邱于軒臉書也被留言「要殺死妳小孩」，假扮韓粉、韓黑恐嚇，企圖製造泛藍、泛綠民眾的對立。

此外，署名「傅瑩瑩」網友到簡煥宗議員臉書留言，恐嚇「是不是想你小孩像小燈泡人頭落地啊？」據調查IP也在境外，追出最初上網位置也在中國。

邱于軒議員報案三件，其中一件也是中國網軍「程惠雯」，同時恐嚇藍委蔣萬安「我要殺了你兒子」，以及恐嚇名嘴黃光芹。警方另查出恐嚇民進黨女議員鄭孟洳「殺妳全家」、「同歸於盡」，追出署名「江小偉」網友的IP，同樣來自中國。

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