〈南部〉駁卡韓 政院催促來開院會

2019-05-23

〔記者李欣芳、王榮祥／綜合報導〕高雄市長韓國瑜針對高雄大林蒲遷村案表明將到大林蒲和居民一起開直播，呼籲中央不要一直「卡高雄」，韓國瑜的說法被視為意指政院卡韓，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）昨則駁斥說：「沒有卡韓」，歡迎韓市長今天就到行政院院會來，講清楚說明白。

新聞局：總質詢結束會北上爭取大機場、大林蒲遷村

高市新聞局指出，總質詢期間不可能北上參加院會，等結束後（六月三日最後一天），市長會北上、爭取大機場和大林蒲遷村案。

國民黨高市議員黃紹庭前天質詢時關切大林蒲遷村、前瞻計畫黃線等重大建設案全部停滯，質疑中央處處「卡韓」，建議韓國瑜乾脆開直播；韓國瑜表示，他會直接拉到大林蒲和居民一起開直播，呼籲中央不要一直「卡高雄」。

谷辣斯：歡迎韓市長今天就到行政院說明白

谷辣斯昨在臉書說明大林蒲遷村案表示，從前行政院長賴清德到現任院長蘇貞昌，經濟部一直都主動聯繫高雄市政府，積極促成，去年十月經濟部把大林蒲案送行政院審核，今年二月經濟部邀請市府經發局開會，請市府明確表達繼續執行意願，今年三月市府表示支持，並請行政院盡速核定。今年四月經濟部、高雄市出席行政院審查會議，都表示同意繼續推動，政院指示加速辦理。

她說，今年五月雙方同意訂於一一○年四月完成園區編定後啟動遷村發價作業，工業局請市府今年五月八日前提供相關調整後的計畫內容、期程及經費說明。五月十五日市府函送大林蒲遷村經費及相關資料，工業局正把修正計畫轉送到行政院。

谷辣斯指出，佔地超過三百公頃、上千億的大案子，不但牽涉石化產業的發展，且影響多戶家庭的遷村案，都還是經濟部主動出擊，多次主動召集會議盯進度，把錢送上。

她也以交通建設為例，指從賴清德到蘇貞昌任內小港到林園延伸線已給高市府八四○萬元做路線規劃評估報告，前瞻計畫又給市府八五○○萬元。

谷辣斯說，經濟部、交通部都有詳細的公文往返、開會紀錄，「卡韓？韓市長，院會好久不見，要不要來開個會？」

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