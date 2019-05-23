〈南部〉（台南）穗稻熱病危害 一期稻估減產1成

2019-05-23

〔記者楊金城／官田報導〕今年台南一期稻作在官田、善化部分產區已開始收割，因穗稻熱病造成不少稻穀變成「空包彈」，繳售公糧過不了關，民營糧商收購價為一百台斤濕穀八百五十元，稻農說穗稻熱病災情嚴重。

收割見「空包彈」官田有農友收成減半

農委會台南區農業改良場、農糧署南區分署昨天說，一期稻作在四月抽穗前，就已發布穗稻熱病的預警，農友防治多數有效，但仍約有五％受災比率嚴重者，因已屆稻穀收穫，農友目前不宜再施藥，粗估台南一期稻作稻米產量減少約一成。

官田區大佃農黃德福今年種稻十五公頃，早播種的一期稻作昨天收割，他說，往年一期稻作一分地產量約一千五百台斤，因今年染上穗稻熱病，不少稻穀變成「空包彈」，沒有米粒，一分地只剩七、八百台斤濕穀收成，稻穀產量銳減約五成，只剩往年一半。

黃德福的稻穀因「失重（容重不足）」，未達繳售公糧標準，只好轉售民營糧商，收購價一百台斤濕穀八百五十元，他嘆說，一期稻作今年先發生葉稻熱病，所幸救回來，沒想到氣候不順，還是躲不過穗稻熱病，今年一期種稻「做白工」。

台南一期稻作種植面積約一萬四千公頃，主要產區在後壁、柳營、白河、官田、六甲、東山等地，專業割稻工最近在官田、善化區割稻，發現一期稻作稻穀收成確實減產很多。

溪北新營、六甲等地，一期稻作往年平均一分地收成一千七百到一千八百台斤，農糧署南區分署長姚志旺說，穗稻熱病是因抽穗期高溫多雨才會發病，只要噴藥防治得宜，多能控制。

姚志旺說，台南一期稻作在五月底進入收割期，今年台南地區公糧收購數量從每公頃六千二百公斤，首次一舉提高到八千二百公斤，藉以穩定市場稻價，只要農民不青割，如果選擇將稻穀繳售公糧，收成的產量幾乎可以「吃到飽」。如果選擇申請稻作直接給付（一期稻作直接給付是一公頃一萬三千五百元），稻穀轉售民營糧商，預估市場收購價應有一百台斤濕穀九百三十元。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法