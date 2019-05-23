〈南部〉連日雨產量少 高市菜價比去年同期漲逾4成

2019-05-23

〔記者陳文嬋／高雄報導〕連日下雨，高市蔬菜受損一至二成，菜價近來比去年同期上漲四成四，批發均價每公斤卅一．六元，其中高麗菜每公斤廿九．二元，漲幅高達二百五十二％。

梓官農會：只要氣候適宜 估一個月回穩

高市蔬菜種植面積三百公頃，根據農委會農產品批發交易行情資料，高市五月中旬蔬菜到貨量比去年同期減少三成，批發均價是每公斤卅一．六元，比去年同期每公斤廿一．八元，上漲幅度達四成四。

由於去年梅雨遲至六月才報到，今年梅雨恢復正常五月到來，與去年氣候相比屬於不穩定，農民減少種植面積因應，尤其高市連日來下雨，造成蔬菜減產一至二成。

梓官農會表示，梅雨期農民種植意願本來就較低落，又逢下雨造成蔬菜受損，量少菜價自然上漲，產地菜價上漲一至二成，批發均價也同步上揚，由於蔬菜生長期卅至四十天，預期只要氣候適宜，菜價約一個月可恢復正常。

高麗菜到貨少一半 批發均價飆漲252%

值得一提的是，高麗菜去年因價格不好，農民今年種植面積變少，加上產季是冬天已過，又遇上連日下雨，到貨量比去年大減五成七，批發均價每公斤廿九．二元，比去年同期每公斤八元，漲了二百五十二％。

民眾常吃的土白菜近來到貨量大減四成六，批發均價每公斤四十一．七元，比去年同期每公斤廿．五元，上漲一○三％；油菜近來到貨量減少近二成，批發均價每公斤廿六．一元，比去年同期每公斤十七．九元，漲了四十五．六％。

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