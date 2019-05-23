〈台北都會〉北市發敬老金 國民黨團提自治條例

2019-05-23

〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲上任砍重陽敬老金，引發長者不滿，議會國民黨團昨早提出「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」草案，下午送議會大會討論，並經過民進黨、新黨等議員支持通過一讀；國民黨議員也在大會聲援被柯罵「垃圾」的王世堅，藍綠兩黨團昨互相聲援對方的提案。

對於台北市長柯文哲上午受訪回應，他印象中議會好像不可以訂增加預算的條例，「這合法嗎？」柯說，如果有一天台北市真的零負債，再來發啊！現在負債九四八億，就是債留子孫、發壓歲錢，他覺得這樣不太好。

市議員王鴻薇則在大會嚴正抗議，指柯對外扭曲，立法院很多法案是由黨團提案，有的是委員提案，這有什麼不合法？柯去念念書吧。

國民黨議會黨團書記長應曉薇說，她就曾訂過街友相關自治條例，這本來就是議員的職權。

國民黨昨早召開記者會，嗆柯如果選總統，敢不敢說其他各縣市也應全部刪敬老金，雖然這是各縣市政府編的預算，但如果柯認為是不對的事，刪掉才是公平正義，不是債留子孫的作法，柯當總統敢不敢，希望柯有guts講出來。

國民黨版「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」，年滿六十五歲至未滿七十五歲每人一千五百元，七十五歲至未滿八十五歲則加碼為每人三千元，八十五歲至未滿九十九歲每人五千元，九十九歲以上每人一萬元加禮品一份。

外界認為國民黨團的提案正好給柯文哲下台階，該爭議可順勢在柯選總統時解套。對此，王鴻薇說，是為台北市的長者解套，因為柯都不聞不問，議會能怎麼辦，台北市的老人不能當次等老人；呼籲各黨派議員支持。

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