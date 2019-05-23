〈台北都會〉《北市民權國中附設補校》從未請假 92歲阿公獲優良學生

2019-05-23

〔記者沈佩瑤／台北報導〕就讀台北市民權國中附設補校的黃衍鐘以九十二歲高齡，獲表揚為今年中等學校優良學生。被同學稱呼為「阿公」的黃衍鐘從未曠課，他昨受訪靦腆說是因為使用電腦等科技產品常打不出字，才想重返校園，沒想到一旁兒子黃逢賢爆料：「是為了查股票資訊啦！」父子倆互相吐槽，好感情展露無遺。

台北市教育局昨舉辦「中等學校優良學生表揚大會」，共表揚三二二位表現優異的同學，其中九十二歲的黃衍鐘，兩年前進入民權國中附設補校就讀，創該校最高齡學生紀錄。

黃衍鐘接受日本教育，國、台、日語攏ㄟ通，但因沒學過ㄅㄆㄇ，電腦出現後，不會拼音就打不出字，讓他相當困擾。黃逢賢透露，他父親為了看股票而重返校園，原本他母親不想讓父親去，因學校有太多「辣妹」，雖然這些辣妹也都七十歲起跳，但每天請父親吃點心，讓母親相當吃味。

結縭六十六年的妻子昨陪阿公出席領獎，她笑說，當初雙方家長安排，兩人在公園互看幾眼後就決定互許終身。現在阿嬤的聽力退步，聽阿公受訪時頻問「有沒有在偷說我壞話？」由此看出兩人好感情始終未變。

民權國中補校學務組長劉雨家說，阿公就學以來從未請假，總是第一個進教室，有一次阿公不小心被公車門夾到，竟不顧小腿流血堅持走到教室，當天也沒有遲到，不屈不撓精神可嘉。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法