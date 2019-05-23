〈台北都會〉罵王世堅垃圾 藍綠議員要柯文哲道歉再報告

2019-05-23

〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前專案報告答詢，脫口罵台北市議員王世堅「垃圾」，由於柯數度挑釁議員，北市議會昨開大會，藍綠市議員齊提出權宜問題聲援王，議員發揮創意諷刺柯現代王莽「柯Ｐ篡綠」、自以為老大不受監督；最後大會決議、議長陳錦祥裁決，要求柯五月廿七日專案報告前對議會及市民道歉。

柯態度強硬︰以後會檢討一下

柯昨早受訪態度強硬，不但埋怨「他（指王世堅）每天罵人都不用道歉，這實在是，有時候公平就好。」被問無論如何都不會道歉？柯說，「我只有說我們以後會檢討一下」，不過麥克風也不是台北市政府在管，是議會在管的。市府發言人劉奕霆傍晚僅說，會將議會意見向市長報告。

議員王鴻薇︰柯行為不光明正大

昨下午議會大會，民進黨團總召張茂楠先高聲譴責柯，國民黨團書記長應曉薇也表示，支持民進黨態度，認為柯誹謗議員垃圾，請先道歉再專案報告。議員王鴻薇表示，縱使對議員質詢內容不認同，市長可以去說明，而不是等到麥克風快消音後，這種行為也不是很光明正大。議員游淑慧酸說，乾脆以後面對柯也「看到什麼就說什麼」。

議員羅智強表示，柯文哲說要公布議員問政成績單，什麼時候輪到被監督單位打議員分數？「他（柯）最好打，請他好好打分數，每一個議員都打分數，再上台報告！」

議員吳世正︰柯多次不尊重議會

議員吳世正指，柯文哲多次不尊重議會，沒民主觀念；所有議會跟市府關係都是比照，行政院向立院負責的關係，這點都不知道嗎？議會是監督者，難道議員什麼都要說好、粉飾太平柯糟糕施政？他罵，昔有新朝王莽篡漢，現有柯Ｐ篡綠；柯當總統是災難開始，天佑台灣。

議員王世堅︰俗辣就是俗辣

王世堅再批柯文哲龜孫子兵法，要跟議員對槓，就光明磊落答詢回嘴，柯卻不是，還怪議會麥克風沒關，你看看這傢伙，俗辣就是俗辣，「我滿心痛這是我們多數台北市民選出來」。他感謝現場議員聲援，接著又罵到柯比起議員心智脆弱，靠網軍炒議題維持聲量。

議長陳錦祥說，市府要尊重議會民主殿堂，官員不可信口開河汙衊議員，接著裁示「市府先來文說明」；陳接著又說，柯一次次把府會關係搞砸，每次講話「教壞囝仔大小」，

不過，議員汪志冰抗議要求議會應有態度；陳裁示，柯在專案報告前要對議會及市民道歉。

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