〈台北都會〉慶祝人口破400萬 新北400項優惠

2019-05-23

〔記者何玉華／新北報導〕新北市人口數超越四百萬，廿五日起到六月底包括新北市博物館、國民運動中心、深澳鐵道自行車等推出「感恩回饋月」優惠，項目超過四百項，部分商家折扣還加碼延長到八月底。板橋市民廣場地下停車場，也推出為期半年的假日轉乘停車優惠，民眾轉乘台鐵、高鐵和國道客運，可享停車八折優惠。

運動中心送400張免費體驗券

民政局指出，優惠首發是廿六日富邦悍將對戰桃猿隊，內野四百張票四折優惠；五月底前每日有一座國民運動中心發送四百張免費體驗券。

深澳鐵道自行車6折優惠票

勞工局特定優良視障按摩院及視障按摩小棧，在廿六、廿七日兩天，指定時段提供免費按摩十分鐘；另串聯境內各景點的795木柵平溪線、856黃金福隆線及862皇冠北海岸線等三條公車，六月份刷卡半價，新北最夯深澳鐵道自行車將送四百張單程六折優惠票券。

連鎖超商、企業等推多項好康

愛喝咖啡的民眾也有好康，新北市九百多家統一超商，即日起至六月四日，大杯美式第二杯七折，OK mart現煮大杯醇品美式、醇品拿鐵，在五月卅日至六月廿八日連續五週的星期四、五，買二送二，摩斯漢堡「親子全家餐」、「歡慶點心組」推出慶祝優惠價，還有遠東百貨、特力屋、和樂、頂好、環球購物中心、Jasons超市等連鎖企業提供各式優惠好康。

超級大獎 淡水套房25日抽出

民政局說，廿五日至六月二日將於市府一樓大廳舉辦「新北友好市400+暨戶政展」，廿五日當天會抽出眾所期待的淡水「海洋都心三中央花園」套房獎項得主，相關回饋月活動可上網查詢https://hrg.ntpc.gov.tw/。

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