〈台北都會〉基隆火車站附近 蓋複合式停車場

2019-05-23

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市中心區各停車場每到假日一位難求，停車空間嚴重不足，市議員莊錦田昨提出質詢，市長林右昌表示，規劃在基隆火車站南站、中山一路附近蓋一座複合式、多功能兼具商場及停車的立體停車場，正與中央研議中。此外，和平島和一路二巷旁危險品碼頭的閒置空地，即將整地釋出，預計六月底前可供民眾臨時停車。

市中心停車 假日一位難求

莊錦田質詢時指出，基隆這幾年來的交通有改善，但停車和堵車的問題仍未解決，像東岸商場已經改善很多，但停車場周邊每到假日都在堵車，停車位仍不夠，他建議市長向台鐵爭取，利用基隆火車站附近的空地闢建停車塔。

林右昌：中山一路附近興建

林右昌說，市府規劃要在火車站南站、中山一路附近興建立體停車場，但不會只是一個停車場，目前還在與中央討論，將朝複合式、多目標商場和停車場方式闢建，並和南站結合起來，甚至連結中山一路另一個基地上。

林右昌表示，國人的習慣就是最好在店門口就能停車，但站在市府的立場，要讓這個城市有秩序，而不是一味貪圖就近、方便，「給老百姓方便是好事，但就城市規劃的角度就不一定了」。

林右昌強調，民眾到國外去就可以忍受停車場不那麼近，在台灣就要越近越好，觀念和價值要提升。

台鐵的土地可以爭取蓋停車場沒有問題，目前北站、南站都有停車場，市府要讓基隆市的交通更加有秩序，把停車的空間，透過交通的規劃讓需求量有效的配置，但要搭配公共運具，讓私人運具降低；台北市有捷運系統，所以可以做得比較好，這是未來基隆要努力的方向。

危險品碼頭空地也釋出供停車

另外，和平島和一路停車場日前整地時，挖到史前貝塚、獸骨、陶片等文物，依文化資產保存法勒令停工展開文化遺址調查，今年暑假和平島停車難，立委蔡適應昨天協調交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（北觀處）、基隆港務分公司，釋出和一路二巷旁危險品碼頭的閒置空地，供民眾臨時停車使用，初估可停放約一百八十輛小客車，預計六月底前完成整地等作業。

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