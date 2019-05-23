〈北部〉蘇花改挖到泉脈 蘇澳規劃開發

2019-05-23

〔記者張議晨／宜蘭報導〕一九九○年代，北迴鐵路開挖隧道時挖到泉脈，泉水被引到東澳溪，誕生「東岳湧泉」；無獨有偶，蘇花改東澳隧道工程也挖到泉脈，泉水引至蘇澳鎮永樂地區，水量豐沛終年未斷；鎮公所與鎮民代表會昨勘查，認為具開發價值；鎮長李明哲，公所已著手規劃，希望將湧泉打造成旅遊秘境。

這處湧泉位於蘇花改東澳隧道正下方，泉水源頭為東澳嶺山脈；根據氣象局資料，該地區年雨量超過七千毫米，雨量曾居全台之冠，早期就有民眾取水飲用、灌溉紀錄。二○一二年蘇花改東澳隧道開工，工程一度截斷水脈，隨著隧道完工通車，工程處將山體水脈引自永樂一帶讓湧泉再現。

蘇澳鎮民代表會邀鎮長李明哲及當地里民現勘，並請公所簡報未來規劃方向；依鎮公所計畫，除開發湧泉，還會以永樂里玉尊宮為中心，規劃烤肉、戲水及兒童遊憩區，希望打造成另座遊憩景點。

鎮代會主席歐進義說，湧泉從隧道開通後從未斷過，且水量比早期民眾取水時還要大、還要冰涼，泉水來自東澳嶺，周邊無人為污染，但泉水湧出後卻直往下游流去相當浪費，鎮公所要作好規劃，打造成旅遊亮點。

李明哲指出，公所已提出初步規劃，會盡速著手展開設計等工作，湧泉周邊土地多為國有財產署、公路總局、鐵路局以及私人土地，若要展開工程，須取得所有權人同意，鎮公所會再邀集相關單位討論，希望爭取各單位同意加速開發。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法