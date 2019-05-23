〈北部〉校園「樹癌」蔓延 桃園9國中小被列管

2019-05-23

〔記者許倬勛／桃園報導〕有樹癌之稱的「褐根病」，近來在市內多所校園蔓延，平鎮區平南國中、龜山區樂善國小等九所國中小陸續傳出「疫情」。市府農業局會同植物專家實勘後提出防治計畫，進行病株挖除焚毀及土壤燻蒸消毒等療程，並列管潛在感染樹木，避免疫情擴散。

染褐根病死亡 不乏百年老樹

近兩年傳出疫情的九所學校分別為樂善國小、霄裡國小、自立國小、南美國小、大業國小、南崁國中、富岡國中、楊梅國中、平南國中；感染褐根病的校樹以榕樹、黃槿、樟樹為主，共有廿棵，其中不乏百年老樹，也有一、二十年的新樹，有六棵查報時已根部腐爛白化、明顯死亡。

樂善國小校長謝明杰說，學校操場旁有排老榕樹枝繁葉茂，是在地好幾代人的共同記憶，二月中旬一場暴雨，造成其中一棵老榕倒塌，壓壞樹下遊具、溜滑梯，幸好逢假日無學生在場，校方請來樹醫診斷，發現倒塌老榕樹根已腐爛白化，確診因「罹癌」死亡，挖除病株後對周圍土壤消毒、噴藥預防，之後於原處種下吉野櫻種子。

而龍潭國小四年多來有數棵榕樹陸續枯死，經請來專家勘驗，確定是褐根病惹的禍，校長楊雅芳說，每天巡校園都很擔心，畢竟學校不是專業單位，且費用龐大、耗時，希望政府協助全面健檢校園樹木。

農業局提醒各校留意通報

農業局表示，褐根病是因根系接觸病苗或病土傳染，傳染力強且初期不易發覺，染病後須挖除病株、燒毀枝幹，用水蒸氣熱處理消毒土壤，避免感染源持續蔓延。

農業局建議，各校如發現同一區域的不同樹種有枯萎、大量落葉，根部被黃褐色病菌絲包圍情形，須趕緊通報農業局處理，若確定染病將列管處置、持續監測。

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