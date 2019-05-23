〈北部〉竹市新水岸祕境 「水源草原」10月完工

2019-05-23

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕竹市又將有一處熱門的打卡水岸秘境了！新竹市政府在頭前溪新竹左岸進行「環境綠化」與「自行車道路網優化」兩大工程昨開工，市長林智堅表示工程將以遊戲草丘、親水平台等，打造全新水岸秘境「水源草原」，且面積超大，相當於四二八個標準籃球場，同時新建親水自行車道，串聯前後總長三點三公里自行車道，讓民眾可以一路從狗狗公園騎乘至柯子湖人工溼地，成車友飆風新路線，預計今年十月完工。

頭前溪新竹左岸 兩大工程開工

「水源草原」位於左岸棒球場東側至國道一號之間，現地即有原始自生牧草草原六公頃，吸引不少羊群駐留，成竹市最野生風貌之一，本次工程將進行十三公頃綠化，並依地勢將現有土坡改為遊戲草丘，創造廣達十八公頃的超大野餐草原，同時新闢穿越草原的四米寬自行車道約一點三公里，銜接既有自行車道與運動公園，往西可直達台十五線省道的竹港大橋、南寮漁港，體驗香山溼地之美，往東可達柯子湖人工溼地及千甲空氣品質淨化區，暢遊結合生態與休閒的放鬆綠帶。

林智堅指出，工程總計投入六千八百多萬元經費，除針對水源草原進行綠化，利用現有地勢整頓出坡道，也進行自行車道路網優化工程，於溪浦子、柯子湖兩處人工溼地之間，將既有紅磚鋪面重新鋪設透水瀝青自行車道五百公尺，並新闢更親水的自行車道約一點五公里，讓民眾更易親近水岸、草原，同時將原生喬木移植至堤防高灘地側，提高騎乘的舒適性。

改善河川揚塵 兼提供民眾休閒

環保局表示，本次工程包含整地排水以降低積水現象，並在台六八線高架橋旁空間設置休憩平台五處、臨水觀景平台一處，提供民眾野餐、欣賞草原風光的水岸秘境，自行車族運動後也能喘口氣，未來市府將持續推動新竹左岸景觀，除可改善河川揚塵污染與降低廢棄物棄置問題外，也提供民眾友善休閒、安全親水的樂活環境。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法