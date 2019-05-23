〈中部〉《台中》台中港停靠郵輪 全台最低僅剩1艘

2019-05-23

〔記者張菁雅／台中報導〕亞洲郵輪市場蓬勃發展，台中港卻很難分到一杯羹。市議員楊典忠廿二日質詢時指出，今年只有一艘郵輪申請在十一月停靠台中港，約兩百位旅客，他要求市府拿出招商實績，並向中央爭取台中港為郵輪母港，吸引郵輪停靠。

觀旅局無郵輪觀光報告 議員不滿

楊典忠表示，郵輪產業商機多，可帶動區域經濟發展，增加港埠收入、觀光消費、就業機會等，觀旅局長林筱淇曾說，「觀光旅遊現在是台中拚經濟的重中之重，除了爭取搭飛機入境的旅客外，更希望爭取郵輪到台中港」，但觀旅局今年的工作報告對於發展郵輪觀光卻隻字未提。

台中在2014年有74艘 前年落至2艘

楊典忠指出，根據台中港務分公司資料，今年只有一艘郵輪申請停靠台中港，約有兩百位旅客；而台中港郵輪數在二○一四年最多，達到七十四艘，二○一五年為六十八艘，二○一六年十艘，二○一七年及二○一八年都是兩艘，今年僅剩一艘。

去年基隆282艘冠全台 台中快要絕跡

楊典忠說，亞洲郵輪市場近年蓬勃發展，台灣更已躍居亞洲第二大客源市場，台中港卻連一杯羹都分不到，差一點連渣都沒有，以二○一八年來說，基隆港兩百八十二艘郵輪，高雄港廿七艘，花蓮港六艘；二○一七年，基隆港則有兩百六十九艘郵輪，高雄港四十一艘，花蓮港九艘。他建議市府向中央爭取台中港為郵輪母港，吸引郵輪停靠。

市府：向中國、香港、日本郵輪招手

林筱淇表示，大家都非常期待發展台中港觀光，但郵輪業務是中央權管，市府會就地方政府角色協助推動郵輪觀光，觀旅局今年已持續向中國、香港、日本等國際郵輪市場推廣台中觀光，同時也尋求台灣郵輪協會協助國際郵輪誘客事宜，並敦促台中港務分公司積極改善港埠服務設施，提升郵輪旅客服務品質。

台中港進港郵輪數量

觀旅局長林筱淇。（記者廖耀東攝）

議員楊典忠質詢觀旅局長林筱淇，要如何賺郵輪觀光財。（記者廖耀東攝）

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